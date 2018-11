Marta Gałuszewska: Nowa piosenka "Givin' You Up" w finale "The Voice of Poland"

Rok po wygranej w "The Voice of Poland" Marta Gałuszewska prezentuje nową piosenkę "Givin' You Up". Poniżej możecie zobaczyć tzw. vertical video do tego nagrania.

Marta Gałuszewska prezentuje nowy teledysk /materiały prasowe

Marta Gałuszewska uczestniczyła w kilku programach typu talent show, zanim w 2017 roku postanowiła spróbować swoich sił w "The Voice of Poland".

Podczas przesłuchań w ciemno zaprezentowała piosenkę "I See Fire" z repertuaru Eda Sheerana, a wykonaniem tym zachwyciła trenerów. Dalszą współpracę oferowali jej wszyscy, wokalistka wybrała jednak Michała Szpaka. Zapewnia, że nie żałuje tamtej decyzji i dziś również dokonałaby takiego wyboru.

Po zwycięstwie w ósmej edycji show TVP2 Gałuszewska rozpoczęła prace nad swoim debiutanckim albumem.

Po programie poznaliśmy utwory "Nie mów mi nie" (ponad 19 mln odsłon) i "Jeden dzień". Wokalistka pojawiła się na wielu festiwalach telewizyjnych oraz w krajowych eliminacjach do Eurowizji.

Przez ten rok współpracowała z producentami i songwriterami z całego świata, ucząc się przy tym pracy w studio. Przy okazji tej współpracy powstała nowa piosenka "Givin' You Up", która zostanie zaprezentowana na żywo w sobotę (1 grudnia) w finale "The Voice of Poland".