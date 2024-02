Mark Knopfler, czyli legendarny gitarzysta zespołu Dire Straits zasłynął dynamicznymi solówkami i chropowatym głosem. Niepodrabialny styl gry na gitarze i korzystanie jedynie z palców, a nie kostek gitarowych, wykreowało niebywałe brzmienie jednego z najważniejszych brytyjskich zespołów muzycznych w historii.

W połowie lat 90. Knopfler porzucił projekt i rozpoczął karierę solową. W tym czasie wydał aż dziewięć pełnych albumów solowych, stworzył także 10 krążków z muzyką filmową. Ostatni z nich - "Down The Road Whatever" - ukazał się w 2019 roku. W 1999 r. Knopfler został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego, a w 2012 r. nagrodą im. Ivora Novello za całokształt twórczości.

Niedawno zapowiedział powrót z nowym krążkiem - "One Deep River", który ukaże się już 12 kwietnia 2024 roku nakładem British Grove przy wsparciu EMI.

Wiadomo już, że na regularnej wersji płyty znajdzie się 12 premierowych kompozycji. Po piosence "Ahead of the Game" nadszedł czas na kolejną - tym razem w "Watch Me Gone" Knopfler wraca do marzeń z nastoletnich czasów, kiedy to postanowił zaryzykować i wyruszyć z ulic Newcastle, by spróbować swoich sił jako gitarzysta.

"Marzenia nastoletniego dzieciaka... Dla mnie to zawsze było paliwo, które trzymało mnie przy życiu. Dlatego nadal przechodzę przez ulicę, by oglądać wystawy sklepów z gitarami. To przypomina mi o nastoletnich czasach, które chcę zachować w pamięci. Pamiętam, jak chodziłem do City Hall na koncerty Vana Morrisona czy Boba Dylana. Chciałem wtedy robić to samo co oni. Jakie są statystycznie szansa na to, że uda mi się zaistnieć na scenie? Byłem wtedy naiwnym młodym człowiekiem, który był zdeterminowany, by to osiągnąć" - mówi artysta.



Posłuchaj "Watch Me Gone":

Mark Knopfler zapowiedział album "One Deep River"

Tytułowy utwór, "One Deep River", jest odzwierciedleniem ogromnej sympatii Marka Knopflera do przepływającej przez jego rodzinną miejscowość Newcastle rzeki. "Przekraczanie Tyne jest czymś, co na zawsze pozostaje w twoich myślach. Kojarzy ci się to z rzeczami, które robiłeś, opuszczając miasto jako młody człowiek. To uczucie jest tak samo silne za każdym razem, kiedy to robisz. Nie zależnie od tego, czy wyjeżdżasz, czy wracasz, przekraczanie tej rzeki zawsze kojarzy się z twoim dzieciństwem. Moc tego uczucia nigdy nie zanika" - komentuje artysta.

"One Deep River" przynosi kolejną dawkę przyszłych klasyków Marka Knopflera z typowymi dla jego twórczości, dobrze przemyślanymi tekstami i wyrafinowanymi partiami gitar. Artysta ubarwia opowieści o swoich doświadczeniach życiowych wyjątkową mieszanką bluesa, folku, rocka i nie tylko, dokładając do tego swój niepowtarzalny, niespieszny wdzięk. Knopfler wyprodukował album wspólnie ze swoim wieloletnim współpracownikiem Guyem Fletcherem. Krążek został nagrany w nowoczesnym studiu British Grove w Londynie.

Na albumie obok Marka Knopflera słyszymy również wieloletnich współpracowników muzyka. Są to m.in. Jim Cox i Guy Fletcher (klawisze), Glenn Worf (bas), Ian Thomas (perkusja), Danny Cummings (instrumenty perkusyjne), Richard Bennett (gitara), Greg Leish (pedal steel guitar, lap steel guitar), Mike McGoldrick (flet i dudy), John McCusker (skrzypce). W chórkach artystę wokalnie wspierają siostry Emma i Tamsin Topolski. Autorem wszystkich utworów jest sam Knopfler.

Czy nagranie nowego albumu oznacza powrót na scenę i trasę koncertową? Przypomnijmy, że poprzedni krążek promowano obszerną trasą koncertowej, podczas której muzyk zagrał dwa koncerty w Polsce (w Krakowie i Gdańsku). Na przestrzeni ostatnich lat cieszący się niezwykłą popularnością w Polsce gitarzysta zagrał w naszym kraju aż siedmiokrotnie. Wygląda na to, że na siedmiu koncertach się skończy, bo podczas występów w 2019 zapowiadał, że "jest już na to za stary" i nadszedł czas na koncertową emeryturę. Przy okazji żegnał się z widzami w poszczególnych krajach.

Mark Knopfler "One Deep River" 2024: tracklista albumu

Materiał ukaże się na CD, podwójnym winylu (gatefold), kasecie, a także w specjalnym boksie, który będzie zawierał wersje winylową, CD, a także dziewięć dodatkowych utworów, litografię z wizerunkiem Marka, zestaw kostek gitarowych w pudełku oraz limitowaną odznakę.

Edycja standardowa:

1. Two Pairs Of Hands

2. Ahead Of The Game

3. Smart Money

4. Scavengers Yard

5. Black Tie Jobs

6. Tunnel 13

7. Janine

8. Watch Me Gone

9. Sweeter Than The Rain

10. Before My Train Comes

11. This One's Not Going To End Well

12. One Deep River

Dodatkowe utwory na winylu (tylko w boksie):

1. Dolly Shop Man

2. Your Leading Man

3. Wrong'un

4. Chess

Dodatkowe utwory na CD (tylko w boksie):

1. The Living End

2. Fat Chance Dupree

3. Along A Foreign Coast

4. What I'm Gonna Need

5. Nothing But Rain.