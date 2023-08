Informację o śmierci Jacka Sonniego przekazali muzycy Dire Straits Legacy - to działająca od 2013 r. formacja tworzona przez byłych muzyków Dire Straits ( posłuchaj! ). Nie podano przyczyny zgonu 68-letniego gitarzysty.

Nie żyje Jack Sonni. Miał 68 lat

"Drodzy fani, niestety Jack Sonni nie będzie mógł wziąć udziału w naszych kolejnych koncertach ze względu na problemy zdrowotne. Jack szybko wraca do zdrowia, czekamy na Was! Z wyrazami miłości, rodzina DSL" - przekazali we wtorek muzycy Dire Straits Legacy.

Reklama

Jack Sonni urodził się w 1954 r. w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec lat 70. poznał braci Marka i Davida Knopflerów , którzy stali na czele grupy Dire Straits. Gdy ten drugi opuścił zespół, Sonni przyjął ofertę od Marka, by dołączyć do jego grupy.



Wideo Dire Straits / Sting - Money For Nothing (Live Aid 1985)

Gitarzysta wziął udział w nagraniach multiplatynowego albumu "Brothers in Arms" (1985), choć jego udział nie był zbyt duży - zagrał w utworze "The Man's Too Strong". Muzyk w składzie Dire Straits wziął również udział w trasie koncertowej promującej tę płytę. Jednym z najważniejszych punktów był pamiętny występ podczas koncertu Live Aid w 1985 roku na stadionie Wembley w Londynie, podczas którego zbierano pieniądze na rzecz głodu, który nawiedził Etiopię.

Wideo The Man's Too Strong (Remastered 1996)

Pod koniec lat 80. Sonni przerwał profesjonalną karierę muzyczną, gdy urodziły mu się bliźniaczki. Podjął wówczas pracę w marketingu w firmach sprzedających gitary. W ostatnich latach wrócił do grania - ze swoim zespołem The Leisure Class oraz z Dire Straits Legacy.

Spotify