Marillion świętuje 25 lat płyty "Brave"

"Uważaliśmy, że to arcydzieło. Nie mogliśmy zrozumieć, czemu świat tego nie zauważył" - mówił o "Brave" Steve Hogarth, wokalista Marillion. 7 lutego minęło 25 lat od premiery tego wydawnictwa.

Steve Hogarth (Marillion) w latach 90. /Michel Linssen/Redferns /Getty Images

Dwupłytowy "Brave" to trzeci album Marillion nagrany ze Steve'em Hogarthem w roli wokalisty.

Pieniądze wpakowane w produkcję (zespół nagrywał w zamku Marouatte we Francji) najwyraźniej jednak nie przyniosły oczekiwanego efektu - album dotarł wprawdzie do 10. miejsca brytyjskiej listy przebojów, ale to był najsłabszy wynik w dotychczasowej historii grupy. Lepiej radziły sobie dwie poprzednie płyty nagrane już z Hogarthem - "Seasons End" (1989) i "Holidays in Eden" (1991).

Po latach "Brave" stawiany jest w czołówce najlepszych płyt grupy, a niektórzy krytycy umieszczają go na swoich listach najlepszych wydawnictw lat 90.

Koncepcyjny album opowiada smutną, napisaną przez Hogartha historię o dziewczynie, która została znaleziona na moście Severn Bridge i nie wiedziała, ani kim jest, ani skąd się tam wzięła. Inspirację do opowieści wokalista zespołu zaczerpnął z autentycznego newsa, którego usłyszał w jednej ze stacji telewizyjnych.

Wspomniany Severn Bridge łączy Anglię z Walią; nazywany jest "mostem samobójców". To w jego okolicach w lutym 1995 r. po raz ostatni miał być widziany Richey Edwards, zaginiony gitarzysta Manic Street Preachers.



"Niektóre wydawnictwa zyskują z czasem mityczny status. Moim zdaniem 'Brave' na taki zasługuje" - podkreśla Steve Hogarth.

W 1994 r. ukazał się też niespełna godzinny film "Brave" oparty na pomyśle z płyty Marillion, wykorzystujący nagrania z tego albumu.

Reżyserią zajął się Richard Stanley, twórca filmów "Hardware" i "Anielski pył", w późniejszych latach współscenarzysta "Wyspy doktora Moreau" i "Porzuconych".

Clip Marillion The Great Escape

To z filmu "Brave" pochodzą teledyski do utworów "The Great Escape", "Hollow Man" i "Alone Again in the Lap of Luxury".

Clip Marillion The Hollow Man

Główną rolę dziewczyny zagrała Josie Ayers.



Clip Marillion Alone Again In The Lap Of Luxury

Przypomnijmy, że w dniach 12-14 kwietnia w Klubie Wytwórnia w Łodzi odbędzie się drugi polski tzw. Marillion Weekend. Każdego dnia brytyjska formacja zaprezentuje inny program (pierwszego dnia zespół wykona w całości album "Happiness Is The Road" z 2008 r.).