Marika i teledysk "Mordy" do nowej płyty "Cykl". "Nowe jest odważne, tłuste i dzikie"

Wiadomości

Po pięcioletnim urlopie macierzyńskim Marika wraca na scenę z zapowiadaną już przez nas płytą "Cykl". W dniu premiery do sieci trafił teledysk "Mordy", a dzień później wokalistka da specjalny koncert w Food Town w Fabryce Norblina w Warszawie. Jakie jeszcze atrakcje przygotowała nieco zapomniana pierwsza dama polskiego dancehallu i współprowadząca trzy edycje "The Voice of Poland" (lata 2013-2014)?

Marika wypuściła nową płytę "Cykl" /AKPA