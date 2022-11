Mariah Carey nie zastrzeże tytułu "Królowa Bożego Narodzenia". Jej wniosek został odrzucony

Jej piosenka "All I Want For Christmas is You" od lat bije rekordy popularności w okresie Bożego Narodzenia. Ta popularność zachęciła Mariah Carey do tego, by oficjalnie mianować się "Królową Świąt" i czerpać z tego zyski. Śmiały plan legł jednak w gruzach, bo urzędnicy US Trademark Trial and Appeal Board odrzucili jej wniosek o zastrzeżenie tego przydomka jako znaku towarowego.

Mariah Carey chciała zastrzec miano "Królowej Bożego Narodzenia" /Theo Wargo /Getty Images