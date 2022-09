Okradziono posiadłość Mariah Carey. Teraz chce ją sprzedać

Słynna amerykańska piosenkarka wystawiła na sprzedaż swoją posiadłość w Atlancie. Utrzymany w klasycznym stylu dom z czerwonej cegły wyceniła na 6,5 mln dolarów (ok. 30,5 mln zł). Carey kupiła tę nieruchomość niespełna rok temu, ale zraziła się do niej po włamaniu, do którego doszło latem tego roku.

Mariah Carey sprzedaje dom /Amy Sussman/FilmMagic /Getty Images