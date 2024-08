Margaret przygotowała dla fanów zachwycającą niespodziankę

Kilka miesięcy po premierze albumu, Margaret zaprezentowała teledysk do utworu "Margarita". Klip powstał we współpracy ze Szkołą Teledysków, inicjatywą, która daje młodym twórcom szansę na realizację swoich pomysłów. Efekt tej współpracy to energetyczny i barwny obraz, pełen słońca, kolorów i efektownych układów choreograficznych. Teledysk idealnie oddaje wakacyjny klimat, tworząc z utworem spójną całość.