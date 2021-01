Margaret ma problemy? Fani zaniepokojeni nowym zdjęciem

Od kilku miesięcy wokół przemiany Margaret pojawiają się kontrowersje. Choć sama wokalistka twierdzi, że wszystko jest w porządku, nowe zdjęcia piosenkarki wzbudzają u fanów niepokój.

Margaret przeszłą dużą metamorfozę /Mieczysław Włodarski / Reporter

Najpierw wokalistka pożegnała się z "The Voice of Poland", odeszła z dużej wytwórni i postawiła na własny label Gaja Hornby Records. Piosenkarka nawiązała również współpracę z agencją Revolume.



Reklama

W jej nowych utworach często pojawiają się również nawiązania do narkotyków. Przez to szybko pojawiły się plotki, że piosenkarka jest uzależniona.



"To jest w ogóle ciekawe, że robi się ze mnie aktualnie ćpunkę. W takim momencie w moim życiu, gdy nigdy wcześniej nie żyłam tak zdrowo, nie byłam tak szczęśliwa i tak okej sama ze sobą. Biegam, jem zdrowo, więc z jednej strony mnie to śmieszy, a z drugiej też bardzo często rani, bo to też wpływa na mnie, na mój wizerunek i na to, jak myślą o mnie ludzie" - powiedziała w wywiadzie dla "Gali".



"Ta nagonka pokazała mi bardzo dużo na temat tego, kim i jacy jesteśmy. Panuje okropna hipokryzja, bo tak naprawdę zdjęcie z jedną bletką, uczyniło mnie ćpunką, gdzie wielu tak naprawdę sięga po alkohol częściej niż ja po marihuanę i jest dobrze" - podsumowała.



"The Voice of Poland 10": Zimowa stylizacja Margaret 1 / 10 Margaret w "The Voice of Poland" Źródło: AKPA Autor: Dariusz Gałązka udostępnij

Plotki o problemach ze zdrowiem podsyciło nowe zdjęcie opublikowane przez wokalistkę. Margaret pozuje na nim bez makijażu, w za dużej koszulce, a na rękach trzyma leniwca. Choć niektórzy zachwycali się fotografią i naturalnością piosenkarki, to druga grupa fanów uznała jej wygląd za niepokojący.