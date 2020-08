Margaret i Otsochodzi w duecie. Zobacz teledysk do utworu "Reksiu"

Do sieci trafił wspólny singel Margaret i rapera Otsochodzi. Utwór nosi nazwę "Reksiu" i doczekał się też teledysku.

Margaret opublikowała nowy teledysk /VIPHOTO /East News

Ostatnie miesiąca w życiu Margaret to czas sporych zmian w życiu zawodowym. Wokalistka pożegnała się z "The Voice of Poland", odeszła z dużej wytwórni i postawiła na własny label Gaja Hornby Records. Piosenkarka nawiązała również współpracę z agencją Revolume.



Pierwszym singlem zapowiadającym nowy etap w karierze wokalistki były numery "Nowe Plemię" i "Przebiśniegi" ( posłuchaj! ).



Nowym numer "Reksiu" ( posłuchaj! ) piosenkarka nagrała z jednym z najpopularniejszych raperów w Polsce - Otsochodzi, który na koncie ma takie przeboje jak "Nie, nie" ( sprawdź! ), "Nowy kolor" (nagrany z Taco Hemingwayem, posłuchaj! ), "Uzależniony" (stworzony ze Smolastym, zobacz klip! ) i "AHA" (z gościnnym udziałem Pezeta, sprawdź! ).

Clip Margaret Reksiu - ft. Otsochodzi

"Wspólny utwór Margaret i Otsochodzi to oda zabieganych i zmęczonych mieszczuchów do tytułowego Reksia. To hymn o adoracji prostego wiejskiego życia i recepta na święty spokój. Kto by pomyślał, że marzenie o wielkomiejskim śnie w 2020 roku będzie passe?" - czytamy w materiałach prasowych.

Teledysk do utworu zrealizował Mac Adamczak. Produkcją zajął się KaCeZet oraz Eryk Rex Bunny i Bahsick, współpracujący ze składem Gugu Gang.

"Reksiu" to kolejna zapowiedź nowego materiału wokalistki, która ma ukazać się już wkrótce. Ma to być też kontynuacja poprzedniego albumu gwiazdy - "Gaja Hornby".