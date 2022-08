Marcin Spenner ( posłuchaj! ) to polski wokalista, który zdobył rozpoznawalność występując w drugiej edycji telewizyjnego programu "X Factor" w 2012 r. Wraz z Dawidem Podsiadłą dotarł do finału, zajmując ostatecznie drugie miejsce.

"W mojej edycji oprócz Dawida byli też Ewelina Lisowska, Piotr Zioła, piękna i utalentowana Klaudia Szafrańska oraz Ralph Kaminski" - wspominał Spenner w rozmowie w "Dzień Dobry TVN".

Reklama

Po programie nagrał duet z Patrycją Markowską ("Nie chcę wiedzieć nic" - posłuchaj! ) oraz piosenkę z Tomkiem Lubertem, Niki i Antkiem Smykiewiczem ("Raj będzie nasz"). Na solową produkcję fani talentu Marcina musieli czekać klika lat. Pierwotnie debiutancka płyta wokalisty była zapowiadana na jesień 2013 roku, jednak dopiero w grudniu 2015 roku artysta zaprezentował pierwszy solowy singel pt. "Moskwa" ( posłuchaj! ), a potem... zniknął.

"W moim przypadku wygrałem, ale nie byłem na to przygotowany. Nie miałem wtedy jeszcze pomysłu na siebie. Poszedłem do programu, aby się sprawdzić i byłem zagubiony. Trzy lata straciłem na poszukiwania. Robiłem od razu płytę, tylko to nie były moje klimaty" - przyznaje artysta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cleo o tym, jak odrzucono ją w "X Factorze" TVP

Instagram Post

Marcin Spenner zniknął po programie "X Factor"

Nie porzucił jednak muzyki. Przez kilka lat cierpliwie szlifował warsztat, zdobywał doświadczenia, rozwijał się jako wokalista i poszukiwał swojej muzycznej drogi. Przełomem okazało się spotkanie z Bogdanem Kondrackim - muzykiem kultowej formacji Kobong, a także producentem płyt czołowych polskich artystów (m.in. wspomnianego Dawida Podsiadło).



Ostatecznie debiutancki album - "Na czas" - ukazał się w lutym 2019 roku. "'Na Czas' - to przewrotny tytuł mojej autorskiej płyty. Czas może być naszym wrogiem, albo sprzymierzeńcem... Trochę mi zajęło, aby przestać się z nim ścigać i wybrać jednak tę drugą opcję. Oddaję wam 12 piosenek z niebanalnymi tekstami, których autorką w większości jest niezastąpiona Karolina Kozak. Każda z tych kompozycji to oddzielna historia, która naprawdę się wydarzyła lub mogłaby się wydarzyć" - tłumaczył Spenner.

Clip Marcin Spenner Na Czas (Official Live Video)

Marcin Spenner w "Dzień dobry TVN"

Teraz wokalista pojawił się w śniadaniówce TVN, gdzie opowiedział, co się z nim działo w ostatnim czasie.



"Wydałem płytę tuż przed rozpoczęciem pandemii. Już się ułożyło, zaczęła się promocja i wszystko przerwała pandemia. (...) Na te dwa lata troszeczkę obraziłem się na branżę, ale miłość do muzyki jest silniejsza" - komentował Spenner.

Instagram Post

Najnowszą propozycją wokalisty jest piosenka "Zaskoczeni", którą zapowiada swoją drugą płytę. Przy nagraniu pomagali mu wspomniany Bogdan Kondracki (muzyka) i Karolina Kozak (tekst).