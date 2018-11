Marc Martel śpiewa "Bohemian Rhapsody" Queen. Fani: Freddie Mercury jak żywy. Wideo podbija sieć

Ponad 4,4 mln odsłon na Facebooku ma przygotowana przez Marca Martela wideo "Bohemian Rhapsody" grupy Queen. Zachwyceni fani zwracają uwagę na niezwykłe podobieństwo do głosu Freddiego Mercury'ego.

Marc Martel zaśpiewał "Bohemian Rhapsody" grupy Queen /

Wiernym fanom Queen postać Marca Martela nie jest obca - Kanadyjczyk w 2011 r. wziął udział w konkursie organizowanym przez Queen Extravaganza, oficjalnym tribute bandzie Queen, za którym stoi Roger Taylor, perkusista oryginalnej formacji.

Reklama

Do 2017 r. wokalista koncertował z tym projektem, by obecnie dołączyć do składu Ultimate Queen Celebration.

W związku z premierą filmu "Bohemian Rhapsody" Martel pod koniec października wydał album z coverami Queen "Thunderbolt & Lightning".

Na tym wydawnictwie znalazł się m.in. wielki przebój "Bohemian Rhapsody". Wokalista wrzucił do sieci ten utwór nagrany w jednym podejściu, który stał się facebookowym wiralem.





Od początku listopada w polskich kinach film "Bohemian Rhapsody" zobaczyło już ponad 655 tys. widzów.

Dodajmy, że w tej produkcji wykorzystano wokalne partie Martela wraz z archiwalnymi popisami Freddiego Mercury'ego.



W rolę wokalisty Queen wcielił się mający egipskie korzenie aktor Rami Malek, który popularność zdobył dzięki roli Eliotta Aldersona w serialu "Mr. Robot" (m.in. nominacja do Złotego Globu). Ma na koncie także występy w serialach "Domowy front", "Pacyfik" i filmach "Noc w muzeum", "Noc w muzeum 2", "Noc w muzeum: Tajemnica grobowca" i "Saga 'Zmierzch': Przed świtem - część 2".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Queen Bohemian Rhapsody

Za stworzenie filmu o Queen pierwotnie był odpowiedzialny Bryan Singer. W grudniu 2017 r. wytwórnia filmowa 20th Century Fox podjęła decyzję o zwolnieniu reżysera. Zastąpił go i dokończył film Dexter Fletcher.

Przeczytaj recenzję "Bohemian Rhapsody" w serwisie Film!

Na ekranie pojawili się również m.in.: Gwilym Lee (jako gitarzysta Brian May), Ben Hardy (perkusista Roger Taylor), Joseph Mazzello (basista John Deacon), Lucy Boynton, Aidan Gillen, Tom Hollander i Mike Myers.

Wideo Bohemian Rhapsody | A Tribute to Queen | 20th Century FOX