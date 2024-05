Mandaryna należy do gwiazd, które mimo upływu lat, w dalszym ciągu są obecne w show-biznesie i wzbudzają zainteresowanie mediów. Była żona Michała Wiśniewskiego zaznacza swoją obecność na wielu branżowych imprezach, a także czerwonych dywanach i ściankach. Pomimo tego, że nie występuje już na scenie jako piosenkarka, a skupia się raczej na tańcu i rozwijaniu swojej szkoły tanecznej, to wciąż jest obecna w świecie mediów.

Niedawno odbyła się impreza Pudelek Pink Party, która została zorganizowana z okazji urodzin serwisu. Pojawiło się na niej spore grono polskich celebrytów, w tym Mandaryna. Gwiazda chętnie pozowała do zdjęć na ściance i udzieliła kilku wywiadów. Na wydarzeniu pojawiła się wraz ze swoimi dorosłymi już dziećmi oraz partnerem.

Mandaryna ze wzruszeniem wspomina lata dwutysięczne

Przy okazji jednego z wywiadów Mandaryna wróciła wspomnieniami do dawnych lat, kiedy była ikoną polskiej popkultury. "Pamiętam te lata. Wiem, że momentami wyskakiwałam z lodówki. To były przyjemne, beztroskie, chociaż bardzo pracowite lata. Przemiło je wspominam" - wyznała wokalistka.

Co robi gwiazda, żeby utrzymać tak dobrą formę?

Mandaryna została zapytana także o to, co robi, że jest w tak dobrej formie. Obecna w branży od lat dwutysięcznych gwiazda zdradziła, jaki jest jej sekret. "Nie robię nic specjalnego. Lubię sport, lubię taniec, lubię się uśmiechać, lubię ludzi. Kocham ekipę, z którą tańczę. Spędzam czas po prostu w miłych towarzystwach" - powiedziała.

Mandaryna łączy rolę matki i szefowej

Gwiazda zabrała na imprezę swoją rodzinę. Wokalistka oprócz wychowywania swoich dzieci, również z nimi współpracuje. Xavier i Fabienne są bowiem tancerzami, podobnie jak ich mama. Podłapano więc temat dzieci i zapytano Mandarynę o to, jak łączy rolę matki z szefową.

"Udaje nam się. Wychowałam swoje dzieci chyba naprawdę całkiem nieźle, bo pracuje mi się z nimi dobrze. Prowadzimy razem szkoły tańca, koncertujemy razem. Są świetnymi tancerzami i są takim moim wentylem bezpieczeństwa. Dzisiaj też ze mną byli na scenie. No i fajnie. My tego życia nie rozdzielamy. Lubimy razem imprezować, razem pracować, razem wyjeżdżać na wakacje" - zdradziła artystka.

Jakie relacje ma Mandaryna z przyszłą synową?

Mandaryna opowiedziała także o swoich relacjach z partnerką Xaviera. Jej syn już od jakiegoś czasu spotyka się z Weroniką Fabijańską, tancerką i młodszą siostrą aktora, Sebastiana Fabijańskiego. "Xavier jest z Wercią już parę lat i ja po prostu czuję, że mam jeszcze jedną córkę i przyjaciółkę, bo też razem pracujemy. I to jest super. Dzisiaj Wercia zrobiła całą choreografię do tego koncertu, bo jest świetnym choreografem i to wszystko jej zasługa" - wytłumaczyła Mandaryna.