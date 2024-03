Fabienne Wiśniewska jest córką Michała Wiśniewskiego i Marty Mandrykiewicz "Mandaryny". Wykonawczyni przeboju "Evry Night" dokładnie 12 marca skończyła 46 lat. Była to wyjątkowa okazja, by podzielić się w sieci wspólną fotografią.

Mandaryna kończy 46 lat. "Myślałam, że to koleżanki"

Co zaskakuje najwidoczniej samą Fabienne, jej mama w ogóle się nie starzeje. Trzeba przyznać, że Mandaryna wygląda wyśmienicie - a jej 20-letnia córka jest niemal identyczna jak znana mama.

"Podziwiam cię, że jeszcze z nami wytrzymujesz, nie starzejąc się przy tym... Sto lat mama, jesteś the greatest of all time!" - napisała 20-letnia Fabienne z okazji urodzin mamy.

Nie trzeba było długo czekać, a w sekcji komentarzy znalazła się odpowiedź Mandaryny. "Kocham Was najbardziej na świecie! Dziękuję" - zwróciła się do córki.

Wyglądem obu kobiet zachwycili się także obserwatorzy na Instagramie. "Dla mamy zdecydowanie czas się zatrzymał. Piękne jesteście dziewczyny. Sto lat dla mamy i zdrówka, bo resztę sobie ogarnie"; "Myślałam, że to dwie koleżanki. Czas stanął w miejscu dla Mamy. Sto lat!"; "Ale jesteście piękne. Mama w ogóle się nie starzeje" - czytamy w wiadomościach.