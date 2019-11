Małgorzata Ostrowska kontra Lombard: Zapadł wyrok w głośnej sprawie

Decyzją sądu w Poznaniu Małgorzata Ostrowska będzie mogła wykonywać dawne przeboje zespołu Lombard, do których napisała teksty. Wyrok nie jest prawomocny.

Małgorzata Ostrowska w składzie grupy Lombard w 1984 r. /Witold Kuliński / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że Małgorzata Ostrowska rozstała się z grupą Lombard w 1999 roku. W jej miejsce dowodzony przez klawiszowca i kompozytora Grzegorza Stróżniaka zespół przyjął Martę Cugier.

Konflikt ciągnął się przez lata - pod koniec 2018 r. w mediach pojawiły się informacje o toczącym się procesie z powództwa Małgorzaty Ostrowskiej przeciwko Grzegorzowi Stróżniakowi. Chodziło o przywrócenie części praw autorskich do 21 utworów grupy Lombard, do których teksty napisała była wokalistka zespołu.



Ostrowska dla Lombardu napisała słowa do takich piosenek, jak m.in. "Adriatyk ocean gorący", "Skąd ja to znam?", "Dalej, coraz dalej", "Znowu radio", "Słowa chore od słów", "Czekanie na pożar", "Anatomia - ja płynę, płynę", "Mam dość", "Odejść bez pożegnań", "Tyle masek nas dzieli", "Gołębi puch" i "Dwa słowa, dwa światy".

"Z punktu widzenia prawa nie ma znaczenia to, że utwory te kojarzone były z zespołem Lombard. Powódka ma takie same prawo do praw autorskich tych utworów jak pozwany" - uzasadniała wyrok Agnieszka Wodzyńska-Radomska, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Uznała ona, że Ostrowska może wykonywać te utwory bez ograniczeń.

Prawami autorskimi do tych nagrań zarządza ZAiKS, a autorzy dostają tantiemy.