Małgorzata Ostrowska kontra Lombard przed sądem

Sąd w Poznaniu dał obu stronom miesiąc na dogadanie się w sprawie procesu o prawa autorskie do piosenek, które Małgorzata Ostrowska i Grzegorz Stróżniak napisali dla zespołu Lombard.

Małgorzata Ostrowska jako wokalistka grupy Lombard w 1986 r. /Jan Rolke / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że Małgorzata Ostrowska rozstała się z grupą Lombard w 1999 roku. W jej miejsce dowodzona przez klawiszowca i kompozytora Grzegorza Stróżniaka zespół przyjął Martę Cugier.

Konflikt między obiema stronami ciągnie się od lat - obecni muzycy grupy nie chcą, by Ostrowska śpiewała piosenki z czasów Lombardu.

Stróżniak w 2012 r. w bazie ZAiKS-u dokonał wpisu, że wokalistka musi zapytać go o zgodę, jeśli chce nagrać koncert lub wydać płytę z jego kompozycjami. To oznacza np. że Ostrowska nie może śpiewać dawnych przebojów grupy, jeśli koncert rejestruje i pokazuje telewizja.

"Gdy chciałam nagrać płytę, zapytałam Grzegorza, czy nie ma nic przeciwko wykorzystaniu piosenek Lombardu. Chciałam być wobec niego fair. Odpowiedź była negatywna. Mój menedżer próbował się z nim umówić, ale Grzegorz odwołał spotkanie" - mówiła przed sądem Ostrowska cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

"Grzegorz ani razu nie zgodził się na wykorzystanie jakiejkolwiek piosenki na płycie. Blokował też moje występy w telewizji. Pamiętam nagranie programu: byłam w garderobie, miałam makijaż, już miałam wychodzić na scenę, gdy przyszedł producent i powiedział, że nie mogę wykonać piosenki. W tym czasie Lombard wykonywał te utwory, podobnie zresztą jak inni wykonawcy. I ja nie miałam o to pretensji. Nie ma pojęcia, o co Grzegorzowi chodzi, przecież to godzi w jego i moje finansowe interesy".



Clip Lombard Przeżyj to sam

Lider Lombardu podkreśla, że piosenka "Przeżyj to sam" jest "wykorzystywana do promocji działań, które nie są zgodne z moimi przekonaniami". Wspomniany przebój pojawił się na jednej z demonstracji KOD w Poznaniu w grudniu 2015 r. Autorem tekstu tego utworu jest zmarły w 2011 r. Andrzej Sobczak.

"Jesteśmy patriotami. Losy naszego kraju nie są nam obojętne. Dlatego z troską pochylamy się nad tym co w ostatnich dniach dzieje się na polskich ulicach, jednak wciąż nie uważamy iż POLSKA DEMOKRACJA JEST ZAGROŻONA! Odcinając się od haniebnych haseł wykrzykiwanych podczas manifestacji KOD w Polsce, jesteśmy zmuszeni zaprotestować przeciwko użyciu przeboju zespołu Lombard 'Przeżyj to sam' przez tę organizację" - pisali wtedy Cugier i Stróżniak, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość.

Przedstawiciel Małgorzaty Ostrowskiej chce, by sąd zezwolił jego klientce bez ograniczeń korzystać z piosenek, do których napisała teksty. Z kolei prawnik liderów Lombardu przekonuje, że wokalistka może śpiewać swoje piosenki, ale do innej muzyki.

Ostrowska dla Lombardu napisała słowa do takich piosenek, jak m.in. "Adriatyk ocean gorący", "Skąd ja to znam?", "Dalej, coraz dalej", "Znowu radio", "Słowa chore od słów", "Czekanie na pożar", "Anatomia - ja płynę, płynę", "Mam dość", "Odejść bez pożegnań", "Tyle masek nas dzieli", "Gołębi puch" i "Dwa słowa, dwa światy".