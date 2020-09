Magdalena Narożna odpowiada na hejt. "To wasza decyzja"

Magdalena Narożna odpowiedziała na krytykę, z którą spotyka się pod swoimi zdjęciami. Padły mocne słowa.

Magda Narożna stoi na czele grupy Piękni i Młodzi /Marcin Bruniecki / Reporter

Wokalistka i liderka zespołu Piękni i Młodzi jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Reklama

Często publikuje zdjęcia z życia codziennego i wakacji. Jej ostatnia fotografia, na której pozuje bez koszulki i biustonosza, szybko obiegły media w całym kraju.



Pod postem zaczęły pojawiać się negatywne komentarze, a piosenkarka zmuszona przez sytuację wypowiedziała się na temat hejtu, który są dotyka.



"Każdy ma prawo wyrazić swoją opinię. Ja nie będę nakłaniała ludzi do tego, że im się musi wszystko podobać. To było moje zdjęcie i ja nie uważam, żeby tam było cokolwiek niestosownego. Wszystko to, co trzeba, było zakryte. Ja już miałam taką sesję za sobą i tam było widać znacznie więcej" - powiedziała.

"Jest rzesza ludzi, którzy są za mną. Ja wszystkich komentarzy nawet nie czytałam (...). U modelek i znacznie popularniejszych osób takie zdjęcia to jest normalka i nikomu to nie przeszkadza. Na mnie ta burza hejtu spadła w jakimś momencie i dalej się utrzymuje" - dodała.



"Ja w każdym razie robię swoje, jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam pozytywną energię, nie zmieniam się i nie robię nic wbrew sobie. A czy ktoś będzie chciał mnie akceptować, to jest wasza decyzja. Ja nic nie mogę narzucić" - dodała wokalistka.



Piękni i Młodzi podczas III Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach 1 / 7 Tak się bawi Magda Narożna (PIękni i Młodzi) na scenie w Kielcach Źródło: AKPA udostępnij

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Po rozwodzie pary i konflikcie w formacji, miejsce Narożnego zajął Daniel Biczak.