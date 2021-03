Magdalena Narożna odejdzie od disco polo? "Może mnie zainspiruje"

Magdalena Narożna opowiedziała o swoich występach w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a także o tym, jak przeżywa rozłąkę z partnerem. Zdradziła też swoje plany na przyszłość.

Magda Narożna stoi na czele grupy Piękni i Młodzi AKPA

Magdalena Narożna jest liderką zespołu disco polo Piękni i Młodzi.



Jest też uczestniczką tegorocznej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalistka przyznała, że bardzo się ucieszyła, gdy otrzymała propozycję, ponieważ "TTBZ" to jeden z jej ulubionych programów rozrywkowych.



Przyznała jednak, że występy wiążą się też z pewnymi wyrzeczeniami. "Każdy występ w show wymaga ode mnie kilku dni intensywnych przygotowań. Na ten czas porzucam swój zaciszny dom na Kurpiach i przyjeżdżam do Warszawy, by skupić się na powierzonym zadaniu" - opowiadała w wywiadzie dla "Na żywo".



Zdradziła również, że dzięki "TTBZ" lepiej poznaje inne gatunki muzyki. "Czuję, że się rozwijam. Kto wie, może program zainspiruje mnie do nagrania płyty w zupełnie nowym klimacie?" - powiedziała.

Najtrudniejszym elementem jest jednak rozłąka z partnerem, Krzysztofem Byniakiem, i córką, Gabrielą. "Spędzaliśmy każdą chwilę we troje. Lubiłam spacery po lesie czy karmienie kur. Nagle coś mnie z tego rytmu wyrwało. Z jednej strony jestem wdzięczna za tę nową przygodę, a z drugiej tęsknię za domowym zaciszem" - wyjaśniła.



Dodała również, że gdy wraca do domu, wraca też do obowiązków. "Sprzątam, czyszczę, wycieram kurze, myję podłogi, gotuję ulubione dania i piekę ciasta. Jestem jak typowa Polka, wszystko musi być na swoim miejscu i rodzina nakarmiona" - zdradziła.

