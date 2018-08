Madox: Popełniajmy różne głupstwa (teledysk "One More Shot")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "One More Shot", którym nowy etap w swojej karierze rozpoczyna Madox, jeden z najbardziej charakterystycznych uczestników drugiej edycji programu "Mam talent" (2009).

Madox w teledysku "One More Shot" /

Występ castingowy z "Mam talent" (Madox zaśpiewał "Paparazzi" Lady Gagi) obejrzeli internauci z całego świata, za sprawą blogera Pereza Hltona, który link do filmiku umieścił na swoim Twitterze. Uczestnika mocno chwalili jurorzy show TVN - Kuba Wojewódzki i Agnieszka Chylińska.

Reklama

Marcin Majewski (to jego prawdziwe imię i nazwisko) po programie (dotarł do półfinałów) w 2011 r. wypuścił debiutancki album "La révolution Sexuelle". Od dłuższego czasu szykuje nowy materiał.

Płyta wywołała sporo kontrowersji za sprawą odważnie prezentowanej tematyki seksualności i poruszania tabu.

Wideo Madox: Show-biznes bardzo się zmienił (WideoPortal/x-news)

Madox przypomniał o sobie nagraniami "Warszawski sen", "Les Roses Noires" i "QrVa".

Clip Madox Les Roses Noires

Sprawdź tekst utworu "Les Roses Noires" w serwisie Teksciory.pl!

Teraz wokalista prezentuje singel "One More Shot", hymn konkursu piękności Mr Gay Europe (4-12 sierpnia w Poznaniu).

Teledysk do piosenki zrealizował Piotr Smoleński, odpowiedzialny za klipy m.in. Cleo, Donatana i Moniki Lewczuk.

W klipie do "One More Shot" widzimy zachodzące słońce oraz Madoxa w otoczeniu tancerzy. Wokalista pokazany jest w zupełnie nowej, chłopięcej odsłonie. Wszyscy bawią się przy kamperach, nawiązujących do różowych lat 60.

"Popełniajmy życie, a co za tym idzie różne głupstwa, a z tego wszystkiego czerpmy przyjemność" - mówi Madox o swojej nowej piosence.

Clip Madox One More Shot

Sprawdź tekst utworu "One More Shot" w serwisie Teksciory.pl!