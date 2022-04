Do kupienia jest rezydencja Madonny, w której słynna piosenkarka mieszkała zaledwie rok. Zainteresowani nabyciem luksusowej nieruchomości muszą dysponować pokaźnym budżetem - za dom znajdujący się w prestiżowym zamkniętym osiedlu Hidden Hills w Los Angeles trzeba będzie zapłacić 25,995 mln dolarów. To kwota o niemal 7 mln wyższa od tej, którą uiściła gwiazda, gdy kupowała willę od kanadyjskiego piosenkarza The Weeknda w kwietniu zeszłego roku.

Madonnę reprezentuje jeden z czołowych agentów nieruchomości w Hollywood - Trevor Wright z The Beverly Hills Estates. Dom o powierzchni ponad 3800 metrów kwadratowych ma dziewięć sypialni, obszerną kuchnię i jadalnię z kominkiem, przeszkloną piwnicę z winami, kilka garderób oraz salę muzyczną.

Na terenie posiadłości znajdują się też boisko do koszykówki, basen, spa i ekskluzywny domek dla gości. Królowa popu nie przeprowadziła remontu rezydencji, a jedynie wzbogaciła ją o kilka udogodnień, takich jak profesjonalnie urządzona siłownia czy studio tańca.

W ostatnim czasie nieruchomości pozbywa się coraz więcej gwiazd. Swoją londyńską willę wystawiła niedawno na sprzedaż Olivia Colman, która postanowiła zamienić hałaśliwą metropolię na ciche miasteczko w nadmorskim hrabstwie Norfolk. Jak pod koniec marca donosił dziennik "The Sun", laureatka Oscara nabyła już zabytkową, XVII-wieczną posiadłość znajdującą się w pobliżu Sandringham House, wiejskiej rezydencji królowej Elżbiety II.

Czy Madonna ma już na oku nowy dom? Tego na razie nie wiemy. Gwieździe z całą pewnością nie doskwierają jednak problemy mieszkaniowe. Piosenkarka jest bowiem posiadaczką szeregu luksusowych nieruchomości, które znajdują się m.in. w Londynie, Beverly Hills, Nowym Jorku i Lizbonie.