"Karma mówi: kiedy ktoś w twoim życiu nie jest odpowiedni dla ciebie... bóg będzie nieustannie używać go, by cię ranić do momentu, gdy staniesz się na tyle silnym, by pozwolić mu odejść" - taki wpis pojawił się w relacji Madonny na Instagramie.



Zdjęcie Screen z relacji Madonny na Instagramie /

Według doniesień "The Sun", Królowa Popu obecnie pochłonięta jest sprawami zawodowymi (biograficzny film i przygotowywanie nowej muzyki), a także rodziną (ma w sumie szóstkę dzieci).

Lourdes i syn Rocco (owoc małżeństwa z reżyserem Guyem Ritchiem) są jej biologicznymi potomkami, czwórka jest natomiast adoptowana. Ostatnia adopcja odbyła się w 2017 roku, kiedy Madonna przygarnęła bliźniaczki z Afryki.

"Podjęli decyzję o rozstaniu" - mówi informator tabloidu, dodając, że Ahlamalik Williams wyprowadził się już z domu swojej byłej partnerki.



28-letni obecnie Ahlamalik Williams wystąpił między innymi w teledysku Madonny - "God Control" ( zobacz! ). Tancerz towarzyszył też Królowej Popu na jej trasie promującej płytę "Madame X".

Madonna i Ahlamalik mieli się poznać w 2014 r. Po jakimś czasie okazało się, że łączyć ich coś więcej, niż tylko praca. Rodzice tancerza (Laurie i Drue) są młodsi od Madonny. W wywiadzie dla "Sunday Mirror" Drue powiedział, że nie przejmuje się dużą różnicą wieku pomiędzy gwiazdą a jego synem.

Madonna i jej rodzina wróciła z wakacji we Włoszech 1 / 5 Madonna 16 sierpnia świętowała swoje 63. urodziny. Gwiazda muzyki pop razem z najbliższą rodziną prywatnym samolotem wybrała się do Włoch, gdzie spędziła krótki urlop. Zobacz zdjęcia z lotniska w Nowym Jorku, dokąd wróciła Madonna. Źródło: Agencja FORUM Autor: Backgrid USA udostępnij



"Madonna jest ode mnie dwa lata starsza. Ale powiedziałem mojemu synowi, że miłość nie zna różnicy wieku, kiedy dorośli ludzie są w tej sprawie zgodni" - tłumaczył ojciec wybranka Madonny.

Na instagramowym profilu Ahlamalika uaktywnili się fani Madonny, którzy w komentarzach zostawiają wpisy o wracającej karmie.



