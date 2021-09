Maciej Lipina i Gutek w duecie. Zobacz teledysk "Stwardnieje ci łza" (płyta "Anawa 2.0")

Maciej Lipina to wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, pedagog muzyczny, od niedawna również aktor teatralny.

Popularność zdobył jako lider bluesrockowej grupy Ścigani, z którym odniósł sukces w telewizyjnym programie "Hit Generator". Ma na koncie współpracę z metalowym zespołem Kat (zaśpiewał na płycie "Acoustic - 8 Filmów" z 2014 r.).



To Lipina zastąpił Tomka "Kowala" Kowalskiego w głównej roli Ryśka Riedla w spektaklu "Skazany na bluesa", wyreżyserowanym w Teatrze Śląskim w Katowicach przez Arkadiusza Jakubika. Przedstawienie wystawiane jest nie tylko na deskach teatralnych, ale także w dużych halach widowiskowych w całym kraju.

Z kolei Piotr "Gutek" Gutkowski to wokalista i autor tekstów, związany głównie z nurtami reggae i hip hop. To on śpiewał w założonym przez Piotra Banacha (eks-Hey) zespole Indios Bravos. Poza tą formacją współpracował z wieloma wykonawcami hiphopowymi, jak m.in. Kaliber 44, Paktofonika, Abradab, Vienio, Pele, Warszafski Deszcz, WSZ, CNE, Wojtas, Borixon, Pih oraz Fokus, a także Pidżamą Porno, Farben Lehre, hapysad, Maleo Reggae Rockers i Kamilem Bednarkiem.

Lipina i Gutek wspólnie nagrali własną wersję piosenki "Stwardnieje ci łza", która zapowiada szykowaną jeszcze na 2021 płytę "Anawa 2.0". To będzie na nowo przygotowany album "Anawa" z 1973 r., zarejestrowany przez grupę Anawa z Andrzejem Zauchą w roli wokalisty.

Autorami "Stwardnieje ci łza" są Jan Kanty Pawluśkiewicz (muzyka) i Leszek Aleksander Moczulski (tekst). Maciej Lipina odpowiada za nową aranżację.