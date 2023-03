Według informacji podanych przez The Sun, organizatorzy chcą zorganizować go 24 czerwca 2023 roku. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaproszono ponoć m.in. Pink, The Killers, The Rolling Stones, U2, Paula McCartneya, Adele, Florence and The Machine czy Noela Gallaghera.

Live Aid: 25 lat minęło Źródło tabloidu twierdzi, że impreza ma odbyć się na "globalną skalę", a wśród artystów będą "same gwiazdy klasy A". "Chciano zrobić to już od jakiegoś czasu, ale teraz potwierdzono datę i na ten dzień zarezerwowano stadion Wembley. Zaproszenia do występu dostają największe gwiazdy w historii show biznesu" - przekazuje informator.

Jednocześnie uspokaja, że nie ma pewności, że te wielkie gwiazdy wezmą udział w wydarzeniu - zdecydowano się je potwierdzić bardzo późno, a wielu artystów ma już swoje zobowiązania zawodowe. "Mamy świadomość, że lista artystów może się skurczyć z powodu ich wcześniejszych zobowiązań" - dodaje źródło gazety, informując jeszcze, że pomimo to są nastawieni optymistycznie, bo niektórzy mieli już zgodzić się na udział.

"Lwów Aid" na Wembley 24 czerwca 2023 roku. Kto ma wystąpić?

"Dla zespołów takich jak U2 i Bono, którzy są dość otwarci na temat swoich poglądów na temat wojny i konfliktu, to jest wielka szansa, aby utrzymać uwagę na temat poważnej sytuacji na Ukrainie" - mówi informator. Organizatorzy ponoć liczą na to, że tak ogromne wydarzenie "wywrze prawdziwą presję polityczną także na Rosjan".

Jest też wada tej daty - 24 czerwca to termin, który będzie zabukowany przez wiele gwiazd z powodu festiwalu Glastonbury, który odbywa się w dniach 23-25 czerwca.

Wydarzenie nazwane przez gazetę "Lwów Aid" ma odbyć się na podobnej zasadzie co Live Aid z 1985 roku oraz Live 8 z 2005 roku. Organizatorzy chcieliby zebrane pieniądze przekazać na pomoc Ukraińcom - w ubiegłym roku stacja ITV i Liveware Pictures zorganizowały podobny koncert z udziałem Eda Sheerana i Billie Eilish. W ten sposób zebrano ponad 13 milionów funtów.