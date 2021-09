Zespół wykonał pięć utworów, ale to "List" Litza zadedykował Jadwidze - urodzonej trzy dni wcześniej wnuczce. Robert Friedrich jest już dziadkiem etatowym - ma 12 wnuków!

To jednak nie jedyna prywatna dedykacja Friedricha w trakcie występu w Opolu. Swojej żonie, którą jak mówił w trakcie pandemii na nowo w sobie rozkochał, zadedykował piosenkę "Cel".

Swoją żonę Dobrochnę poznał w 1986 roku, a 3 lata później wzięli ślub. Mają razem siedmioro dzieci, część z nich występowała z ojcem w zespole Arka Noego.

Luxtorpeda tęskni za koncertami

W 2020 roku, Litza podzielił się z nami swoimi uczuciami związanymi z brakiem koncertów w trakcie pandemii:

- Wszyscy tęsknimy za prawdziwymi koncertami. Pamiętam jak ruszaliśmy na trasę. Bardzo szczęśliwi, że spotkamy ludzi pod sceną. To było wielkie szczęście, po czym zagraliśmy koncert i trzeba było wszystko odwołać. My w tym roku wystąpiliśmy z Luxtorpedą tylko siedem razy. Może się uda w listopadzie a może w grudniu? Może na wiosnę? Latem? Kiedyś na pewno się spotkamy. I nie chodzi tu tylko o pieniądze, bo poczyniliśmy tak duże inwestycje, że przecież wpływy z biletów by ich nie zrównoważyły. Powiem ci, że muzycy kochają grać na żywo. Robilibyśmy to nawet, jak nikt by nam za to nie zapłacił. Zresztą, nasze pierwsze osiemdziesiąt koncertów zagraliśmy za to co ludzie wrzucili do kapelusza. Raz starczało na frytki, raz na normalny obiad - mówił Friedrich.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Litza (Luxtorpeda): Jak jesteśmy podzieleni, to jesteśmy łatwym łupem INTERIA.PL

Luxtorpeda to zespół przyjaciół założony przez Roberta "Litzę" Friedricha, znanego wcześniej z takich grup, jak m.in. Acid Drinkers, Flapjack, Turbo, Kazik Na Żywo, 2Tm2,3 i Arka Noego. U jego boku pojawili się muzycy znani z m.in. 2Tm2,3, Armii i Turbo, a jako ostatni dołączył raper i wokalista Hans z hiphopowego składu Pięć Dwa.