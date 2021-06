Lutharö: Pierwszy duży album gotowy

Kanadyjska formacja Lutharö przygotowała debiutancką płytę.

Zespół Lutharö przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Podobnie jak trzy wcześniejsze EP-ki, tak i album zatytułowany "Hiraeth" ukaże się sumptem zespołu.

Jego premierę wyznaczono na 15 października. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz w edycji cyfrowej.



Przypomnijmy, że na czele Lutharö, łączącego power / heavy metal z melodyjnym death metalem, stoi wokalistka Krista Shipperbottom.

"Wings Of Agony", trzecia EP-ka Kanadyjczyków, miała swą premierę pod koniec marca 2020 roku.

Promujący ją wideoklip "Blood Lightning" możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Hiraeth":

1. "Introspection"

2. "To Kill Or To Crave"

3. "What Sleeps In Your Mind"

4. "Phantom"

5. "Worship Your Path"

6. "Hopless Abandonment"

7. "Valley Of The Cursed"

8. "In Silence We Raign"

9. "Eclipse"

10. "Lost In A Soul".