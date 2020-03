Lutharö przed premierą EP-ki "Wings Of Agony"

Kanadyjczycy z grupy Lutharö opublikują pod koniec marca nową EP-kę.

Lutharö przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Wings Of Agony" będzie już trzecią - po "Incarnadine" (2015 r.) i "Unleash The Beast" (2018 r.) - EP-ką grupy z prowincji Ontario. Nowy materiał Lutharö, podobnie jak poprzednie, ukaże się sumptem zespołu. Premierę zaplanowano na 27 marca.



Nowa EP-ka ma być najciężej brzmiącym dokonaniem w sześcioletniej historii Lutharö, którego twórczość oscyluje dziś wokół heavy / thrash metalu i melodyjnego death metalu i powinna przypaść do gustu miłośnikom Arch Enemy, The Agonist czy Izegrim, tym bardziej że przy mikrofonie odnajdujemy wokalistkę Kristę Shipperbottom.



"Barren", "Diamond Back", "Blood Lightning", "Will To Survive", "Wings Of Agony" - to utwory, które znajdziemy na nowej EP-ce kanadyjskiej formacji.



Grupa podzieliła się właśnie z fanami nowym singlem "Barren". Możecie go sprawdzić poniżej:

Na początku marca Lutharö opublikowali teledysk do tytułowej kompozycji z EP-ki "Wings Of Agony", który możecie zobaczyć poniżej: