Lucy Boynton ("Bohemian Rhapsody") zagra Marianne Faithfull

Grająca Mary Austin, pierwszą miłość Freddiego Mercury'ego, w filmie "Bohemian Rhapsody" aktorka Lucy Boynton ma pojawić się w głównej roli filmu biograficznego o ikonie lat 60. Marianne Faitfull.

Lucy Boynton ma zagrać Marianne Faithfull /Presley Ann/FilmMagic /Getty Images

Serwis Deadline informuje, że Lucy Boynton ma zadebiutować w roli producenta wykonawczego biograficznego filmu o Marianne Faithfull.

25-letnia aktorka ma również zagrać główną rolę w produkcji.

Niespełna 73-letnia Faithfull w czasie swej liczącej pół wieku kariery, przeszła drogę od nastoletniej gwiazdki śpiewającej krystalicznym głosem piosenkę "As Tears Go By", którą napisali dla niej Rolling Stonesi, do pozycji światowej gwiazdy, z którą pracują twórcy tej miary co: David Bowie, Nick Cave, Roger Waters czy Metallica.



Jest też wybitną aktorką filmową (nagroda na Festiwalu w Berlinie za główną rolę w filmie "Irina Palm") i teatralną (niezrównana interpretatorka piosenek Kurta Weilla, która ze spektaklem teatralnym "Wieczór w Republice Weimarskiej" występowała na całym świecie ponad sto razy).

Życiorysem Marianne Faithfull obdzielić można by nie jedną ze współczesnych gwiazd. Panienka z arystokratycznego domu, która złamała serce Micka Jaggera i Jean Luc-Goddarda. Wzorzec urody połowy lat 60. ubiegłego wieku i bohaterka niezliczonych skandali obyczajowych. Świetnie zapowiadająca się piosenkarka, autorka i aktorka, która przez nałogi upadła na samo dno, by po dekadzie odrodzić się jak Feniks z popiołów. Królowa dzielnicy Soho, która w drodze powrotnej na szczyt kompletnie odmieniła swoje artystyczne emploi, stając się artystką światowego formatu.

W "Bohemian Rhapsody" Lucy Boynton wcieliła się w Mary Austin, najlepszą przyjaciółkę i pierwszą miłość Freddiego Mercury'ego. W roli wokalisty grupy Queen pojawił się mający egipskie korzenie aktor Rami Malek. Okazało się, że aktorów łączy coś więcej, niż tylko praca na planie.

