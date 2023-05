LP , czyli Laura Pergolizzi, to autorka tekstów dla największych gwiazd na świecie - m.in. Rihanny, Rity Ory, Cher i Christiny Aguilery. Wielką sławę m.in. w Polsce (platynowa płyta) przyniósł jej album "Lost On You" z 2016 roku. Listy przebojów podbijał natomiast utwór tytułowy z płyty, który w wersji koncertowej ma ponad 1,1 miliarda odtworzeń (posłuchaj!), a oficjalny teledysk zanotował kolejne ponad 500 milionów odsłon.

Dotychczasowy dorobek Amerykanki włosko-irlandzkiego pochodzenia zamyka studyjny album "Churches" z grudnia 2021 r. Z tego wydawnictwa pochodzą "The One That You Love" ( sprawdź! ), "How Low Can You Go" ( posłuchaj! ), "One Last Time", "Goodbye", "Angels" i "Conversation".

Clip LP Conversation

Teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły nadchodzącej płyty "Love Lines", która pojawi się 29 września. Przyniesie ona 12 utworów będących wnikliwym spojrzeniem LP w głąb siebie samej i na swoją własną życiową drogę, w tym na relacje z ukochanymi, rodziną i z samą sobą.

Album, stworzony podczas sesji na wyspie Grand Cayman i w Palm Springs, był nagrywany wspólnie z Ashtonem Irwinem (5 Seconds Of Summer), Andrew Berkeleyem Martinem (Palade Royale) i nominowanym do nagrody Grammy producentem i autorem tekstów Matthew Paulingiem.

"Ta płyta to esencja mnie samej i tego, co przez całe życie robiłam, kultywowałam i co próbowałam zrozumieć. Jako człowiek czuję się coraz bardziej skoncentrowana, zwarta - z każdym cholernym rokiem jestem coraz bardziej sobą. Jak kawa, do której musisz dodać wody, bo jest piętnaście razy za mocna" - mówi LP.

"Chcę, aby słuchacz się zrelaksował i złapał luz, który pozwoli mu przyjąć wszystkie zawarte w piosenkach emocje. W ten sposób muzyka będzie mogła przemówić do jego duszy dokładnie w sposób, w jaki słuchający tego zapragnie" - dodaje wokalistka.

Do sieci trafił już teledysk do pierwszego singla "Golden" . Piosenka opowiada o tym, jaką naukę można wynieść z utraconej miłości. Za klip odpowiada dobry znajomy LP, Stephen Schofield (współpracownika m.in. Taylor Smith i Joshui Bassetta). Ukazuje on wokalistkę w klasycznej, kalifornijskiej posiadłości tańczącą do szybkiego rytmu i wspominającą swe dawne miłości, pośród niezwykłych, złotych modeli.

Clip LP Golden

LP - szczegóły płyty "Love Lines":

1. "Golden"

2. "Wild"

3. "Dayglow"

4. "Long Goodbye"

5. "Love Lines"

6. "Hola"

7. "One Like You"

8. "Love Song"

9. "Big Time"

10. "Blow"

11. "Burn it Down"

12. "Hold the Light".



