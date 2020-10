Loudblast: Zobacz teledysk "The Promethean Fire"

​Francuska grupa Loudblast podzieliła się z fanami death metalu nowy utworem z pierwszej od sześciu lat płyty.

Loudblast przed premierą nowej płyty /Oficjalna strona zespołu

Kompozycja "The Promethean Fire" znajdzie się na "Manifesto", ósmym albumie Loudblast, którego aktualnym basistą jest Frédéric Leclercq (Kreator, eks-Dragonforce), o czym pisaliśmy już pod koniec lipca na stronach naszego serwisu.

Reklama

Loudblast po nagraniach albumu "Manifesto"



Na "Manifesto" partie perkusji zagrał gościnnie irlandzki bębniarz Kevin Foley (eks-Abbath, Benighted, Disavowed).



Nowy longplay Loudblast trafi na rynek 6 listopada nakładem rodzimej zespołowi Listenable Records (CD, winyl).



Do premierowego utworu "The Promethean Fire" nakręcono teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Loudblast The Promethean Fire