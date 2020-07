Loudblast po nagraniach albumu "Manifesto"

Weterani death metalu z francuskiej grupy Loudblast zarejestrowali ósmą płytę.

"Manifesto", pierwszy od sześciu lat album muzyków znad Sekwany, powstał we francuskim studiu Vamacara, gdzie nad przebiegiem prac czuwali producent HK Krauss i Stephane Buriez, grający na gitarze wokalista i lider Loudblast.



"Mimo iż postanowiliśmy zachować pewne elementy (z poprzedniej płyty) 'Burial Ground', zwłaszcza w odniesieniu do mrocznej atmosfery, naszym wspólnym celem był też powrót do korzeni Loudblast. Pod względem stylistycznym, jest to coś pomiędzy brutalnością (drugiego albumu z 1991 r.) 'Disincarnate' a technicznym i melodyjnym graniem (z trzeciego longplaya z 1993 r.) 'Sublime Dementia'" - wyjaśnił basista Frédéric Leclercq, aktualny muzyk niemieckiego Kreator i były członek londyńskiego Dragonforce, który w tym roku zasilił szeregi Loudblast.



Okładkę "Manifesto" zaprojektował uznany w świecie metalu artysta Eliran Kantor.



"Todestrieb", "Solace In Hell", "Erasing Reality", "The Promethean Fire", "Invoking To Justify", "Into The Greatest Of Unknows", "Infamy Be To You", "It Hides Until It Feeds", "Festering Pyre" i "Unit 731" - to utwory, które znajdziemy na nowej płycie Francuzów.

"Manifesto" trafi na rynek w listopadzie nakładem rodzimej Listenable Records.



