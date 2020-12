Little Mix: Jesy Nelson odchodzi. Co dalej z zespołem?

Wokalistka Jesy Nelson oficjalnie ogłosiła, że odchodzi z brytyjskiej grupy Little Mix. Jej koleżanki wystosowały oświadczenie w sprawie przyszłości zespołu.

Jesy Nelson (pierwsza z lewej) odeszła z Little Mix /Neil Mockford/GC Images /Getty Images

Na początku listopada do sklepów trafił szósty album Little Mix - "Confetti". Niemal w tym samym czasie pokazano finałowy odcinek talent show "Little Mix: The Search", a wokalistki pojawiły się w roli prowadzących galę MTV EMA 2020.

W ostatniej chwili poinformowano, że z powodu tajemniczej choroby swój udział w obu tych wydarzeniach odwołała Jesy Nelson. Wówczas nie ujawniono, co dokładnie dolega 29-letniej wokalistce. Jej koleżanki nie wydały wtedy żadnego komunikatu w tej sprawie.

Niewiele ponad miesiąc później okazało się, że Jesy Nelson zdecydowała się odejść z grupy.

"Po dziewięciu wspaniałych latach spędzonych razem Jesy podjęła decyzję o opuszczeniu Little Mix. To niesamowicie smutny czas dla nas wszystkich, ale w pełni wspieramy Jesy" - takie oświadczenie wystosowały pozostałe wokalistki.

"Kochamy ją bardzo i zgadzamy się, że to ogromnie ważne co robi dla swojego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia" - dodają.



Perrie Edwards, Jade Thirlwall i Leigh-Anne Pinnock podkreśliły, że będą kontynuować działalność jako trio, dementując plotki o rozpadzie grupy.

Clip Little Mix Sweet Melody