FAMA to najstarsze wydarzenie w Polsce, które w jednym miejscu skupia - jak czytamy w zapowiedzi - muzykę poważną, jazzową, tradycyjną, zespoły muzyczne wszystkich gatunków, wokalistów, teatry, kabarety, aktorów, tancerzy, improwizatorów, stand-uperów, happenerów, performerów, artystów sztuk wizualnych, literatów, dziennikarzy, filmowców, fotografów, animatorów kultury i inspicjentów.

Oprócz koncertów - zarówno artystów debiutujących, jak i tych, którzy na scenie są już legendami - oraz spektakli teatralnych na FAMIE spotkać można ludzi literatury. Cykl Miejsca Literatury jest organizowany już po raz 15.

"Podczas spotkań prezentujemy różnorodne gatunki literackie, zwracamy uwagę na wartościowe tytuły, których autorzy sprawnym piórem kreślą historie osadzone w świecie realnym i/lub fikcyjnym, komentują bieżącą rzeczywistość, nie bojąc się podejmowania tematów trudnych, czy też wykonują solidną pracę reporterską, sięgając do historii lub obserwując to, co wokół nas" - zapewnia kuratorka cyklu, Monika Stopczyk.

Miejsca Literatury - kto pojawi się na FAMIE?

18 sierpnia (poniedziałek o godzinie 18:00 na spotkaniu pojawią się Łukasz Orbitowski ("Wróg") oraz Jul Łyskawa ("Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców"). "Spotkanie inaugurujące Miejsca Literatury to prawdziwe kulturalne trzęsienie ziemi" - zapowiadają organizatorzy. Dzień później gościem Andrzeja Pawełczyka będzie Michał Tabaczyński autor książki "Kieszonkowa metropolia. W rok dookoła Bydgoszczy".

20 sierpnia, w środę, ze słuchaczami spotka się Weronika Murek, by porozmawiać o swojej książce "Urodziny". "Zgromadzona w Galerii ms44 publiczność spróbuje odpowiedzieć na pytanie rodem ze spektaklu grozy: kto w życiu jest lalką, a kto pociąga za sznurki? Pierwsza powieść w dorobku autorki będzie osią dyskusji nie tylko o teatrze życia, ale przede wszystkim o nas samych" - czytamy w zapowiedzi.

Kolejny dzień (21 sierpnia) to spotkanie z Mateuszem Grzeszczukiem ("Światy lękowe"). "Autor ukazuje w 'Światach lękowych' naszą codzienność jako zupełnie nowy chaos. Nie umiemy nad nim zapanować, bo nie wiemy wciąż, z czym się mierzymy". 22 sierpnia Miejsca Literatury odwiedzi Iga Dzieciuchowicz z książką "Teatr. Rodzina patologiczna". "Reportażystka i teatrolożka, która odważnie zagląda za kulisy świata, w którym przemoc i struktury władzy splatają się na co dzień" - głosi zapowiedź.

Gościem ostatniego spotkania - 23 sierpnia - będzie Przemysław Kowalewski ("Raport Kruka"). To również autor narracji gry miejskiej "Tajemnice Świnoujścia - Zaginiony dziennik archiwisty", która wystartuje w czwartek, 21 sierpnia, o godzinie 11.

"Cykl Miejsca Literatury to coś więcej niż kolejne spotkania z autorkami i autorami - to przestrzeń dla dialogu, wyczulonego obserwowania świata i konfrontacji różnorodnych perspektyw. Miejsca Literatury stanowią szansę, by spotkać autorów na różnych etapach twórczej drogi: od tych już ugruntowanych, po tych dopiero wschodzących, ale głos wszystkich rezonuje świeżością i zaangażowaniem. Przestrzeń Galerii ms44 wypełniona będzie nie tylko dyskusjami, ale również pracami Małgorzaty Wielek, co jest kolejnym przykładem przenikania się artystycznych głosów oraz wizji na festiwalu FAMA. Wystawa 'Wake up Lazy Bones' będzie dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu" - dodają organizatorzy.