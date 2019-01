Lindsay Lohan w muzycznym duecie ze swoją siostrą?

Lindsay Lohan zastanawia się nad możliwością stworzenia wspólnego utworu ze swoją siostrą Alianą.

O karierze Lindsay Lohan powiedziano już niemal wszystko. 32-letnia celebrytka na jej początku była uważana za świetnie zapowiadającą się aktorkę.

Lohan, zamiast grać w coraz ważniejszych filmach, zaczęła staczać się na dno, a media coraz częściej żyły jej problemami z alkoholem i narkotykami oraz rozlicznymi wpadkami.

Gwiazda kilkakrotnie próbowała poradzić sobie ze swoimi nałogami (m.in. uczęszczając na spotkania AA). W 2010 roku, po tym, jak została skazana na 90 dni więzienia, sąd zmusił ją również do podjęcia leczenia i spędzenia trzech miesięcy w klinice odwykowej. Ponownie na odwyk Lohan trafiła w 2013 roku.

Przez kolejne lata celebrytka próbowała sił w różnych przedsięwzięciach. Zagrała m.in. w filmie "Liz & Dick" oraz zaliczyła epizody m.in. w serialach "Dwie spłukane dziewczyny" i "Jeden gniewny Charli". W 2018 roku można było zobaczyć ją natomiast w drugim sezonie produkcji Netflixa "Sick Note".



Obecnie Lohan coraz częściej zastanawia się nad reaktywacją swojej muzycznej kariery. Przypomnijmy, że gwiazda ma na swoim koncie dwa albumy - "Speak" z 2004 roku (na całym świecie rozeszło się pięć milionów egzemplarzy) i "A Little More Personal (Raw)" z 2005 roku.

Impuls do powrotu Lindsay miała dać jej młodsza siostra Aliana, która pod koniec 2018 roku wydała swój debiutancki singel "Long Way Down", a w przygotowaniu jest też EP-ka.

"Moja siostra ujawniła swoje nowe nagranie i chciałbym ją wspierać" - stwierdziła Lidsay. "Rozmawiałyśmy o pisaniu razem i może zrobimy coś razem" - wyjaśniała.



