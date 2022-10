Lil Yachty to amerykański raper, który zadebiutował w 2015 roku singlami "One Night" i "Minnesota", z gościnnym udziałem Quavo, Skippa Da Flippa i Young Thuga. Jego ostatni mixtape "Michigan Boy Boat" ukazał się w 2021 roku. Raper nowy album zapowiedział na 2023 rok.

Po wielomiesięcznej ciszy Lil Yachty powrócił z przytupem. Raper zamieścił na platformie SoundCloud utwór o tytule "Poland", czym zaskoczył nie tylko swoich fanów, ale przede wszystkim naszych rodaków.

W końcu niezbyt często amerykańscy raperzy wspominają o Polsce w swoich utworach. W refrenie nowego numeru Lil Yachty pojawiła się fraza: "I took the Wock' to Poland", która w mgnieniu oka obiegła internet i stała się viralem na skalę światową. Utwór polecali m.in. Bedoes i Żabson, a przede wszystkim Drake i Wiz Khalifa.

O czym jest utwór "Poland" Lil Yachty'ego?

Wbrew temu, co sugeruje nazwa utworu, "Poland" ma z Polską niewiele wspólnego. Sam Yachty nigdy w Polsce nie wystąpił, a w samym 1,5 minutowym numerze nasz kraj jest pretekstem, aby opowiedzieć o narkotykowej podróży z Leanem w tle (w tekście rapera występuje jako Wock', będący skrótem od nazwy firmy Wockhardt). Lean, nazywany też purpurowym drinkiem, to połączenie syropu na kaszel z kodeiną m.in. z napojami gazowanymi (sprite).



Wideo Lil Yachty - Poland (Directed by Cole Bennett)

Wielkimi fanami takiego połączenia są m.in. ASAP Rocky, Gucci Mane oraz Lil Wayne. Kodeina z racji bycia silnym lekiem przeciwbólowym jest uzależniająca. Z powodu przedawkowania kodeiny zmarł m.in. członek ASAP Mob - ASAP Yams. Uzależniony od takiej mieszanki był też m.in. zmarły w 2018 roku Mac Miller.



Nieco więcej polskich symboli pojawia się w teledysku "Poland". Widzimy m.in. polską flagę, mapę naszego kraju oraz krakowski Barbakan. Co ciekawe raper na swoim klipie do byłej stolicy Polski wjeżdża metrem.

Lil Yachty i "Poland": Mateusz Morawiecki zaprasza rapera do Polski?

W sieci pojawiły się screeny z rzekomej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z Pierrem "Pee" Thomasem, prezesem wytwórni Quality Control.

"Dziękuję za telefon. Dokonajmy ustaleń, aby sprowadzić pana Yachty’ego do twojego kraju i świętować" - miał napisać do naszego premiera Thomas.

"Sprawdzę harmonogram i wrócę do ciebie" - brzmi odpowiedź premiera.

Screeny obeszły już całą sieć, ale spokojnie możemy przyjąć, że jest to tylko żart ze strony rapera i jego wydawcy.