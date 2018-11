Lil Peep: Życie po śmierci. Zobacz teledysk "Life Is Beautiful"

Ponad 1,7 mln odsłon w kilkanaście godzin po premierze ma już teledysk "Life Is Beautiful" zapowiadający pośmiertną płytę zmarłego Lil Peepa "Come Over Wheny You’re Sober, Pt. 2".

Lil Peep miał 21 lat /Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock / East News

Lil Peep (Gustav Ahr) zmarł 15 listopada 2017 r. w wyniku przypadkowego przedawkowania leków zwierających fentanyl i alprazolam. Dwa tygodnie wcześniej skończył 21 lat.

Krótko po śmierci rapera pojawiły się spekulacje, czy i w tym przypadku niedokończony materiał ujrzy światło dzienne.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, gdyż w styczniu 2018 roku do sieci trafiła wspólna piosenka Lil Peepa i Marshmello "Spotlight". We wrześniu natomiast premierę miał utwór Peepa oraz również tragicznie zmarłego XXXTentaciona "Falling Down".



Wideo Lil Peep & XXXTENTACION - Falling Down

W październiku potwierdzono, że kilka dni przed rocznicą śmierci Peepa do sprzedaży trafi album "Come Over When You're Sober, Pt. 2". Na pierwszy singel wybrano utwór "Cry Alone", a teraz poznaliśmy nagranie "Life Is Beautiful", któremu także towarzyszy teledysk, za który odpowiada Mezzy.

"Gus napisał ten utwór na początku 2015 r. Razem ze swoim przyjacielem nakręcili trochę materiału w naszym domu w Long Beach w Nowym Jorku. Gus lubił kręcić w piwnicy i garażu, lubił też bawić się atmosferą. W tym klipie bawił się światłem i cieniem. Był także dumny ze swoich nowych okularów. Potrzebował okularów przepisanych przez lekarza i to była właśnie jego jedyna taka para" - mówi Liza Womack, matka nieżyjącego rapera.

Clip Lil Peep Life Is Beautiful

Album "Come Over When You’re Sober, Pt. 2" do sprzedaży trafi 9 listopada tego roku.

Wideo Lil Peep - Cry Alone (Official Video)

Tracklista pośmiertnej płyty Lil Peepa:

1. "Broken Smile (My All)"

2 ."Runaway"

3. "Sex With My Ex"

4. "Cry Alone"

5. "Leanin'"

6. "16 Lines"

7. "Life Is Beautiful"

8. "Hate Me"

9. "IDGAF"

10. "White Girl"

11. "Fingers".