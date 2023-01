Rodzeństwo, które współtworzyło zespół Oasis, nadal wysyła sprzeczne sygnały w kwestii reaktywacji grupy. W reakcji na słowa Noela, który 17 stycznia w brytyjskiej stacji BBC Radio Manchester zadeklarował, że takie zejście się jest możliwe, dzień później Liam upokorzył brata na Twitterze.

Recenzja Liam Gallagher "C'Mon You Know": nadeszły lepsze dni [RECENZJA] Przypomnijmy, że Liam Gallagher, czyli główny wokalista Oasis ( posłuchaj! ), zapewniał jakiś czas temu, że do reunionu Oasis dojdzie "prędzej niż później". Jego entuzjazmu nie podzielał Noel Gallagher - aż do teraz. Gitarzysta ogłosił wydanie nowego albumu wraz z zespołem High Flying Birds. "Council Skies" ukaże się 2 czerwca.

Nowa twórczość Gallaghera ma być "podnosząca na duchu". "Kiedy dorastałem w biedzie i bezrobociu, muzyka wyciągnęła mnie z tego. 'Top Of The Pops' w telewizji przenosił cię w czwartkowy wieczór w świat fantazji i to jest to, czym według mnie powinna być muzyka. Chcę, aby moja muzyka była wznosząca i zmieniająca w jakiś sposób" - stwierdził muzyk.

"Easy Now" to nowa kompozycja starszego z braci Gallagher:

Wideo youtube

Zaledwie w październiku 2022 roku Noel utrzymywał, że powrót do czasów Oasis nie ma sensu, bo zespół "aktualnie sprzedaje tyle samo płyt, co wtedy, gdy grali razem". W nowym wywiadzie dla BBC Radio Manchester stwierdził jednak: "Nigdy nie mów nigdy" - od razu dodając - "...ale musiałoby się to zdarzyć w wyjątkowych okolicznościach".

Nie wiadomo, o jakiego okoliczności chodzi muzykowi, ale mówi też, że "nie chce powiedzieć, że te okoliczności nigdy się nie pojawią".

Drugi z braci Gallagher przez cały czas wyraża więcej ekscytacji w aspekcie powrotu Oasis. Choć można od razu zobaczyć, że relacje Gallagherów nadal są bardzo napięte. Teraz Liam zdradził na Twitterze, że Noel dopiero co "błagał go o przebaczenie" i teraz on zastanawia się jak postąpić: umówić się na spotkanie, czy zlekceważyć tę prośbę.