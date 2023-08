Głos pokolenia? W Knebworth potwierdził, że jest głosem dwóch pokoleń. Wszystkie 170 tysięcy biletów na weekend wyprzedało się niemal natychmiast. Liam Gallagher na scenie jest prawdziwym gigantem. Jego koncerty przyciągają dziesiątki tysięcy fanów, którzy pamiętają jego sukcesy z czasów Oasis, ale też takich, którzy pokochali go jako artystę solowego.

W ubiegłym roku wystąpił w Knebworth - miejscu triumfu Oasis ze słynnego koncertu z 1996 roku. Niesamowita atmosfera koncertów przebija się przez cały album "Knebworth 22" - od ryku aprobaty, który wita Liama, gdy wchodzi na otwarcie koncertu z "Hello", aż po masowe śpiewy przy okazji zamykających klasyków "Wonderwall" i "Champagne Supernova", które zagrano z gościem specjalnym, Johnem Squierem z The Stone Roses.

- Trochę nieobecny ciałem, a zarazem mocno zaangażowany emocjonalnie w koncert Gallagher mieszał ze sobą utwory z solowych płyt wraz ze znakomitymi kompozycjami Oasis - pisałem niedawno po jego koncercie w Madrycie (przeczytaj!) . Identycznie było w Knebworth, co można usłyszeć na nagraniu. Liam i jego zespół są w szczytowej formie, czego dowodzą elektryzujące wykonania takich utworów, jak "Shockwave" i "Everything's Electric", ale też delikatniejsze, bardziej refleksyjne momenty, jak "Once" i "Slide Away".

"Zarejestrowaliśmy koncerty w Knebworth, które zagraliśmy w zeszłym roku. Wszyscy brzmimy biblijnie. Podkręćcie głośność i miłego słuchania" - zachęca do słuchania Liam Gallagher.

Album dostępny jest w streamingu, a także na CD oraz podwójnym czarnym i podwójnym żółtym winylu. Są także specjalne, limitowane marmurkowe wersje dostępne jedynie w sklepie artysty.

Od samego początku solowa kariera Liama Gallaghera była niezwykłym odrodzeniem, a wszystkie trzy jego studyjne albumy - "As You Were", "Why Me? Why Not." i "C'mon You Know" - z miejsca dotarły na 1. miejsce listy sprzedaży. Jego płyta "MTV Unplugged" także trafiła na szczyt zestawienia, a koncertówka "Down By The River Thames" znalazła się na 4. pozycji, ukazując się tego samego dnia, co "C'mon You Know".

Lista utworów Liam Gallagher "Knebworth 22":

1. Hello

2. Rock n Roll Star

3. Wall Of Glass

4. Shockwave

5. Everything's Electric

6. Roll It Over

7. Slide Away

8. More Power

9. C'mon You Know

10. The River

11. Once

12. Cigarettes & Alcohol

13. Some Might Say

14. Supersonic

15. Wonderwall

16. Champagne Supernova