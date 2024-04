Nowa płyta death / doommetalowców z USA będzie mieć swą premierę 17 maja. Jej wydaniem, podobnie jak debiutu "Beyond Darkness" z 2020 roku, zajmie się fińska Svart Records. Album "Vale Of The Fallen" dostępny będzie w kilku edycjach winylowych, w wersji CD oraz w formatach cyfrowych.

Wyjaśnijmy, że założycielem powstałego w 2019 roku Göden jest gitarzysta Stephen Flam, niegdysiejszy członek legendarnej, słynącej z apokaliptycznego wręcz ciężaru brzmienia, nowojorskiej formacji Winter, której jedyny kultowy longplay "Into Darkness" z 1990 roku zostanie wznowiony przez Svart Records w dniu premiery drugiej płyty Göden.

Reklama

Już na 19 kwietnia z kolei w barwach fińskiej oficyny na rynek trafi koncertowy materiał Winter - "Live In Brooklyn NY", zarejestrowany w 2012 roku w nowojorskim klubie Warsaw Concerts. Od 2015 roku Winter pozostaje w stanie hibernacji i nie gra koncertów z powodu poważnego uszkodzenia słuchu Stephena Flama, lekarze zalecili mu bowiem wystrzeganie się występowania na żywo, by stan jego zdrowia nie uległ pogorszeniu.



Dodajmy, że skład Göden uzupełniają klawiszowiec Tony Pinnisi, perkusista Jason Franz i wokalistka Vas Kallas, która od lat 90. udziela się w nowojorskiej grupie Hanzel und Gretyl z pogranicza industrialnego rocka i metalu. Na "Vale Of The Fallen" usłyszymy ponownie skrzypaczkę Margaret Murphy, która wystąpiła gościnnie także na pierwszym albumie zespołu, dając chwilowe wytchnienie w bardziej nastrojowych interludiach.



Z tytułowym utworem z albumu "In The Vale Of The Fallen" Göden możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Göden: In the Vale of the Fallen (official audio)

Göden - szczegóły płyty "Vale Of The Fallen" (tracklista):

1. "The Divine"

2. "In The Vale Of The Fallen"

3. "Urania"

4. "Black Vortex"

5. "Rings Of Saturn"

6. "Death Magus"

7. "Zero"

8. "Manifestation IX"

9. "Requiem"

10. "Majestic Symphony".