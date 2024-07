Okazuje się, że wykonywanie metalu nie oznacza słuchanie tego gatunku na co dzień. Dowodem na to jest Gary Holt , który przepada za odtwarzaniem... popu!

Jednak podkreśla, że nie jest "Swiftie" - takim mianem określa się osoby należące do fandomu piosenkarki. Nigdy nie krył swojego zafascynowania popem i znał teksty wielu utworów. Nie spotykało się to jednak z aprobatą innych metalowców, a jako przykład podał żartobliwą reakcję Conrada "Cronosa" Lanta z brytyjskiej grupy Venom .

"Nie jestem Swiftie, ale kiedy w radiu leci 'I Knew You Were Trouble' nie zmieniam stacji. Zawsze lubiłem muzykę pop. Zawsze tak było, nawet w epoce 'Bonded by Blood'. Byłem w trasie z Venomem i pijany w barze śpiewałem każde słowo 'Angel' Madonny. A Cronos kręcił głową i pytał: 'Co jest nie tak z tym facetem!?'" - relacjonuje.