Gdzie i kiedy wystąpi Korn w Polsce? Oto wszystkie potrzebne informacje

30 lipca 2024 roku Korn zagra w katowickim Spodku , świętując 30-lecie wydania swojego debiutanckiego albumu. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów cięższego grania z całej Polski. Grupa obiecuje niezapomniany koncert, pełen energii i klasycznych hitów.

Korn to zespół, który od lat kształtuje brzmienie nu metalu. Ich debiutancki album, wydany w 1994 roku, zrewolucjonizował scenę muzyczną i otworzył drzwi dla wielu innych zespołów tworzących muzykę w tym samym gatunku. Kolejne albumy Korna, takie jak "Follow the Leader" czy "Issues", umocniły ich pozycję na nu metalowej scenie.



Od momentu powstania grupa sprzedała ponad 40 milionów płyt na całym świecie, zdobywając dwie nagrody Grammy i uzyskując aż siedem nominacji do tej prestiżowej nagrody. Obecnie w skład zespołu wchodzą Jonathan Davis, James "Munky" Shaffer, Brian "Head" Welch, Reginald "Fieldy" Arvizu oraz Ray Luzier. W 2022 roku Korn wydał swój 14. album studyjny zatytułowany "Requiem".