Legendy thrash metalu wciąż zaskakują. Jaką niespodziankę przygotowali dla fanów?

Metallica to jeden z najbardziej cenionych zespołów na świecie, który jest rozpoznawalny nie tylko dla środowiska fanów cięższych brzmień. Formacja od momentu powołania do życia w 1981 roku przez Jamesa Hetfielda i Larsa Ulricha cieszy się ogromnym szacunkiem i rozpoznawalnością. Szybkie tempo grania i agresywność ich muzyki przyczyniły się do uznania ich za pionierów gatunku, jakim jest thrash metal. Razem z grupami Megadeth, Anthrax i Slayer tworzą tzw. "wielką czwórkę" thrash metalu.

Koncert z niespodzianką. Zaskoczyli słuchaczy hitem Osbourne'a!

Legendy metalu są obecnie w trasie koncertowej promującej ich jedenasty album studyjny, "72 Seasons", który wydali w kwietniu ubiegłego roku. Ich występy są chwalone za niepowtarzalność, a muzycy za każdym razem starają się zaskoczyć swoich fanów, umieszczając w setliście przynajmniej jeden wyjątkowy utwór. Przypomnijmy, że podczas ich wizyty w Polsce mieliśmy okazję usłyszeć ich wykonanie utworu "Kocham cię, kochanie moje" grupy Maanam. W poprzednich latach wykonali także przebój "Wehikuł czasu" Dżemu czy "Sen o Warszawie" Czesława Niemena.

Podczas koncertu 18 sierpnia w Minneapolis muzycy po raz kolejny zachwycili publiczność. Tym razem Kirk Hammett i Robert Trujillo wykonali utwór "Over The Mountain" z płyty "Diary of a Madman" (1981) Ozzy’ego Osbourne'a. W sieci nie brakuje amatorskich nagrań, zamieszczonych przez zachwyconych miłośników metalu.

Warto zaznaczyć, że jako ikony mają wiele utworów cenionych przez fanów na całym świecie. Na ich koncertach do tej pory najczęściej można było usłyszeć wykonanie takich kompozycji, jak m.in.: "Kill 'em All", "Seek and Destroy", "Creeping Death", "Ride the Lightning" czy "Master of Puppets". W setlistach nie brakuje również największych hitów z piątego albumu grupy, o tytule "Metallica" (znanego również jako "The Black Album"): "Enter Sandman" i "Nothing Else Matters".

Nie tylko muzyka. Zespół ma swoją fundację

Metallica nie osiada na laurach, a korzyści ze sławy nie zachowuje wyłącznie dla siebie. W 2017 roku zespół powołał do życia fundację All Within My Hands, której fundusze przekazywane są na rzecz lokalnych i krajowych organizacji charytatywnych. Swoimi działaniami zespół zachęca również swoich wiernych sympatyków do niesienia pomocy.

Podczas ostatniej wizyty grupy w Minnesocie, Metallica przekazała 40 tys. dolarów na rzecz People Serving People, organizacji wspierającej osoby doświadczające bezdomności.

