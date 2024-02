Legendarne piosenki Michaela Jacksona sprzedane. Są warte prawdziwą fortunę

Jak podaje magazyn, nowym właścicielem połowy katalogu Michaela Jacksona zostało Sony Music Group. Choć na razie zainteresowani nie potwierdzili tych informacji, to już teraz przypuszcza się, że to największa jak dotąd transakcja dotycząca katalogu jednego artysty. Nabywcy za wyceniany na 1,2 mld dolarów zbiór utworów wokalisty mieli zapłacić minimum 600 mln dolarów (ok. 2,41 mld zł).

Ponadto nabywcy mieli stać się właścicielami praw do katalogów innych artystów, których w swojej "kolekcji" posiadał Jackson, m.in. Sly & the Family Stone, a także przeboje napisane lub wykonywane przez Jerry'ego Lee Lewisa, Jackie Wilsona, Curtisa Mayfielda, Raya Charlesa, Percy'ego Sledge'a, Dion i innych. Wśród utworów nie znajdują się natomiast tantiemy za musicale i produkcje teatralne związane z muzyką Jacksona.

"Variety" potwierdziło także, że 10% z połowy należącej do spadkobierców Michaela Jacksona należy już do Primary Wave Music - innego dużego gracza na rynku katalogów muzycznych. Temat sprzedaży katalogu Jacksona pojawił się w lutym 2023 roku, ale wówczas w grę wchodziło ok. 800-900 mln dol. za cały katalog. W ciągu roku wartość muzyki legendarnego Króla Popu miała jednak wzrosnąć o ok. 300 mln dolarów.

Katalog Michaela Jacksona jest niezwykle łakomym kąskiem, bo jego kariera obfitowała w wiele nieśmiertelnych przebojów i wydawniczych sukcesów, jak w przypadku albumu "Thriller" (1982) - jest jednym z dwóch najlepiej sprzedających się albumów muzycznych w historii; osiągnął status 30-krotnej platyny.

Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku, wówczas był pogrążony w długach. Z perspektywy czasu jego katalog zaczął zyskiwać na wartości, a w samym 2023 roku, już pośmiertnie, zarobił 113 mln dolarów.