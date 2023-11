Teledysk do piosenki "Beat It" przekroczył barierę miliarda wyświetleń na YouTube. Sukces ten nabrał dodatkowej wartości ze względu na fakt, że w tym roku minęło 40 lat od premiery tego legendarnego utworu.

Teledysk do "Beat It" jest trzecim wideoklipem Jacksona, który trafił do Billion Views Club. Wcześniej ten rekordowy próg przekroczyły klipy do utworów "Billie Jean" i "They Don't Care About Us".

Michael Jackson otrzymał za swój przebój dwie nagrody grammy. "Beat It" był trzecim singlem promującym kultowy album "Thriller". Na przestrzeni lat to właśnie ta piosenka stała się jedną z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych na świecie. Magazyn "Rolling Stone" umieścił "Beat It" na 337. miejscu listy 500 najlepszych utworów wszech czasów, a także na 81. miejscu w rankingu 100 najlepszych gitarowych utworów wszech czasów. Clip Michael Jackson Beat It

Reklama



Teledysk wyreżyserowany przez Boba Giraldiego także może poszczycić się dużym uznaniem i według krytyków, postrzegany jest jako ten, który wywarł znaczący wpływ na popkulturę. Michael Jackson również traktował "Beat It" jako przełom, a to z tego względu, że po raz pierwszy w karierze odniósł się w swoim utworze do "czarnej młodzieży" i ulicznego życia.

Michael Jackson na jedynym koncercie w Polsce - 20 września 1996 r. 1 / 8 20 września 1996 r. na lotnisku Bemowo w Warszawie odbył się pierwszy i jedyny koncert Michaela Jacksona w Polsce. Źródło: Reporter Autor: Andrzej Iwańczuk

Fabuła klipu koncentruje się na dwóch walczących ze sobą gangach, a występujący w nim Michael odgrywa w nim rolę rozjemcy. Aby nagraniu nadać autentyczności, piosenkarz zaprosił na plan do współpracy 80 prawdziwych członków gangów Crips i Bloods. Za cały teledysk Michael zapłacił z własnej kieszeni, bowiem wytwórnia nie zgodziła się wyłożyć 150 tys. dolarów.

Poświęcenie Jacksona w pełni się opłaciło. Teledysk został wyróżniony podczas American Music Award, otrzymał siedem statuetek Billboard Video Awards, został także wprowadzony do Music Video Producer’s Hall of Fame.

Sekret Michaela Jacksona. Co stało się podczas wypadku na planie reklamy?

W 1984 roku Michael Jackson był największą gwiazdą popu na świecie. Wejść na kolejny poziom sławy pomógł mu jego kultowy już album "Thriller", na którym oprócz numeru tytułowego, znalazły się takie hity jak: "Billie Jean", "Beat It" i "Human Nature".

Nic więc dziwnego, że Jackson zaczął otrzymywać propozycję występów w reklamach, a umowy opiewały na wiele milionów dolarów. Jedną z marek, która nawiązała współpracę z Jacksonem, była Pepsi.

Wideo Michael Jackson's Hair Catching On Fire

W jednym ze spotów miał zatańczyć specjalną choreografię do numeru "Billie Jean". W pewnym momencie podczas kręcenia reklamówki umieszczone na scenie środki pirotechniczne zapaliły się zbyt wcześnie i wokalista nie zdążył z niej zejść. Włosy piosenkarza zajęły się od ognia, ale początkowo nieświadomy niczego artysta tańczył dalej.

Jak się jednak okazało, tragedia na planie na zawsze odcisnęła piętno na artyście. Według "US Weekly" król popu "nigdy nie był już taki sam po tym wydarzeniu". To właśnie przez dotkliwe poparzenia głowy, w szpitalu gwiazdor dostał silne leki przeciwbólowe, od których w przyszłości się uzależnił. "Michael miał niską odporność na ból, a jego strach przed cierpieniem był nieprawdopodobny" - mówiła w 2009 roku przed sądem Debbie Rowe, była żona Jacksona.