Przypomnijmy, że hardrockowi weterani na początku października 2023 roku wrócili na scenę po siedmiu latach przerwy. Zagrali wówczas w Kalifornii podczas trzydniowego święta dla fanów ciężkiego rocka i metalu - festiwalu Power Trip. Poza AC/DC zaprezentowali się także Guns N' Roses , Iron Maiden, Judas Priest, Metallica i Tool.

Reklama

Ostatnią trasą grupy była "Rock or Bust World Tour" w latach 2015-2016. Z powodu problemów ze słuchem w jej trakcie z występowania zrezygnował wokalista Brian Johnson (jego obowiązki na ponad 20 koncertów przejął wtedy Axl Rose, frontman Guns N' Roses). U boku lidera, gitarzysty Angusa Younga występowali także basista Cliff Williams, perkusista Chris Slade i gitarzysta Stevie Young. Później Cliff Williams ogłosił, że przechodzi na emeryturę i choć pojawił się w składzie podczas Power Trip, było wiadomo, że jest to jednorazowa akcja.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC/DC Thunderstruck

AC/DC po ośmiu latach znów w Europie. Co wydarzyło się na pierwszym koncercie?

Ogłoszenie szczegółów europejskiej trasy wywołało entuzjazm wśród fanów, choć nie brak było krytycznych głosów, że na liście miast zabrakło Glasgow w Szkocji - choć grupa powstała w Sydney w Australii, to w Glasgow na świat przyszli liderzy, bracia Angus i zmarły w 2017 r. Malcolm Young. W Szkocji urodził się również zmarły w 1980 r. wokalista Bon Scott.

Za nami pierwszy koncert w Gelsenkirchen. To w Niemczech odbędzie się aż 10 z ponad 20 koncertów. W niektórych miastach (Gelsenkirchen, Monachium, Wiedeń, Londyn) od razu zorganizowano po dwa występy.

Zespół zaprezentował się w następującym składzie: Angus Young (gitara), Brian Johnson (wokal), Stevie Young (gitara), Matt Laug (perkusja) i Chris Chaney (bas). Znany ze współpracy z m.in. Alice Cooperem czy Alanis Morissette Matt Laug w AC/DC zadebiutował podczas Power Trip. Z kolei dla Chaneya koncert w Gelsenkirchen był pierwszym występem w składzie legendarnej formacji.



Urodzony w 1970 r. Amerykanin w studiu i na scenie wspierał takie gwiazdy jak m.in. Joe Cocker, Slash, Celine Dion, Shakira, Bryan Adams, Adam Lambert, Beth Hart, Josh Groban, Cher, Joe Satriani, Glen Campbell, Meat Loaf, James Blunt, Avril Lavigne, Lisa Marie Presley i Rob Zombie. Najbardziej znany jest z występów w grupie Jane's Addiction (2002-2004; 2011-2022) i u boku Alanis Morissette.

Repertuar pierwszego koncertu na trasie "Power Up" oparty był na klasykach z płyt "Back in Black" ("Back in Black", "Hells Bells", "Shoot to Thrill", "You Shook Me All Night Long", "Givin the Dog a Bone", "Have a Drink on Me"), "Let There Be Rock" ("Whole Lotta Rosie", "Dog Eat Dog", "Let There Be Rock", "Hell Ain't a Bad Place to Be") i "Highway to Hell" ("Highway to Hell", "If You Want Blood (You've Got It)", "Shot Down in Flames"). Z kolei z ostatniej płyty "Power Up" z 2020 r. fani mogli usłyszeć utwory "Demon Fire" i "Shot in the Dark".