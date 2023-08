Brian May , który niedawno wydał reedycję albumu "Star Fleet Project", w nowym wywiadzie poruszył temat niszczenia Ziemi przez ludzi w dobie prac nad "podbijaniem" innych planet. Wyraził opinię, że jako ludzie musimy w końcu "uporządkować to, jak zachowujemy się na naszej planecie, zanim wyruszymy w kosmos".

Genialny gitarzysta jest zarazem astrofizykiem. Stąd jego zaangażowanie i zainteresowanie w sprawach kosmosu. W rozmowie ze Sky News stwierdził, że negatywnego wpływu ludzi na planetę nie da się już w żaden sposób ukryć. "Cóż, myślę, że to całkiem oczywiste, że mamy szkodliwy wpływ na Ziemię i musimy przestać robić to, co robimy" - stwierdził May, zapytany, co sądzi o zmianach klimatu i rekordowych globalnych temperaturach w lipcu 2023 roku.

Brian May przerażony zmianami klimatu. Ma apel do ludzi

"Nie chodzi tylko o zmiany klimatu. Chodzi o sposób, w jaki zanieczyszczamy Ziemię, pokrywamy ją betonem i zasadniczo eliminujemy wszystkie gatunki z wyjątkiem tych, które uważamy za przydatne dla nas. Myślę więc, że potrzebujemy poważnej, poważnej zmiany filozofii w sposobie, w jaki traktujemy inne stworzenia, z którymi dzielimy tę planetę" - kontynuował gitarzysta.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku podczas spotkania Europejskiej Agencji Kosmicznej muzyk nieco zaszokował zgromadzonych, gdy sceptycznie wyraził się w temacie eskalowania ludzkiego działania na innych planetach. Jego zdaniem ludzie sami muszą zadbać o Ziemię, zamiast szukać kolejnej przestrzeni do zniszczenia. Chciałby, żeby ludzie "rozmnażali ducha najlepszej ludzkiej natury".

"Powiedziałem to będąc bardzo zdenerwowany na jednej z konwencji Starmus na oczach ludzi, którzy chodzili po Księżycu" - powiedział Sky News. "Ale potem wszyscy podeszli i powiedzieli: 'Miałeś rację, Brian. Musimy zachowywać się lepiej na naszej własnej planecie, zanim zaczniemy odciskać swoje piętno na reszcie kosmosu'." - wspomniał.

Brian May marzy o locie w kosmos, a z drugiej strony wie, że jego wiek działa na niekorzyść. "Myślę, że jestem już trochę stary, trochę wysłużony. Nie jestem pewien, czy moje ciało by to wytrzymało. Oczywiście bardzo bym chciał. Chciałbym posiedzieć trochę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i popatrzeć, jak Ziemia kręci się pode mną. Nie mam jednak ochoty na szybkie wznoszenie się i schodzenie na dół w firmie Richarda Bransona [jego Virgin Galactic zajmuje się lotami kosmicznymi]. Jestem osobą, która lubi siedzieć i kontemplować. Więc jakby ktoś umieścił mnie poza Ziemią, bym mógł na nią spojrzeć..., myślę, że bym to pokochał" - dodał.

Niedawno w Ultimate Classic Rock gitarzysta opowiadał o 40-leciu "Star Fleet Project" nagranego z m.in. Eddiem Van Halenem. Przy okazji May skomplementował nieżyjącego gitarzystę. "Oczywiście nigdy nie mógłbym tak grać. Nie ma takiej możliwości. Gdybym uczył się gry na gitarze przez sto lat, nigdy nie byłbym w stanie grać tak jak Edward" - twierdzi ceniony muzyk.