Nie da się ukryć, że Rod Stewart do teraz jest jednym z najbardziej rozchwytywanych światowych artystów. W lutym tego roku wraz z Joolsem Hollandem wydał krążek "Swing Fever", składający hołd złotym latom big bandów, m.in. Bonnie Tyler. Na swoim koncie posiada 27 albumów, a wiele z nich dotarło na szczyt brytyjskich list przebojów.

Autor przeboju "You're in My Heart" jest ojcem ośmiorga dzieci z trzech małżeństw i jednego niesformalizowanego związku. W 2007 roku legendarny piosenkarz jest ożenił się z młodszą o 26 lat brytyjską modelką i fotografką Penny Lancaster.

Reklama

Co ciekawe, w 2016 roku otrzymał tytuł szlachecki w Pałacu Buckingham, dzięki swoim muzycznym zasługom i działalności charytatywnej.

18 czerwca jego muzyka rozbrzmi na łódzkiej Atlas Arenie!

Rod Stewart w Polsce. Czego możemy się spodziewać?

Rod Stewart przyjeżdża do Polski z nowym krążkiem "Swing Fever", jednak na koncercie nie zabraknie największych hitów artysty. Po ostatnich występach światowej legendy można sprawdzić, jakie piosenki rozbrzmiały na tegorocznej trasie. Czego fani mogą się spodziewać w Łodzi?

Zdecydowaną część setlisty zajmują covery. Pojawiły się aranżacje, m.in. "It’s a Headache" od Bonnie Tyler, "Downtown Train" Toma Waitsa, czy "I’d Rather Go Blind" Etty James.

Jednak słuchacze, którzy przychodzą posłuchać przebojów Roda Stewarta, również się nie zawiodą. Piosenkarz podczas ostatnich koncertów zagrał legendarne "Do Ya Think I’m Sexy", "Maggie May", a także "Young Turks".

"Jestem naprawdę podekscytowany powrotem do moich wspaniałych przyjaciół w Polsce. Zagram Wam moje największe hity i, oczywiście, będzie wiele porywających niespodzianek!" - zapowiada Rod Stewart.

Ostatnie bilety zostały w cenach od 450zł. Największe kwoty za wejściówkę są w przedziale 800-1950zł i zostały skrytykowane przez wielu polskich fanów.