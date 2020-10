Na swojej trzeciej płycie wokalistka daje jasno do zrozumienia, że to, co sztuczne i toksyczne, zostawia za sobą. Czego możemy spodziewać się po albumie "Co gryzie panią L.?".

Motywem spajającym wszystkie 11 utworów z albumu jest wdzięczność - niesłusznie pomijany nawyk przypominania sobie o tym, co w nas dobrego, jak również radości z dotychczasowych osiągnięć.

Lanberry na premierze płyty "Co gryzie panią L.?" "Mam poczucie, że wydarzyło się u mnie tyle, co w normalnym życiu przez dekadę" - mówiła Lanberry w rozmowie z PAP Life.

"Przez dwa lata od wydania mojej poprzedniej płyty 'miXtura' zmieniło się tak dużo, jakby minęła co najmniej dekada. Dlaczego i jak do tego doszło? O tym właśnie opowiada moja trzecia płyta. To w sumie bardzo intymna podróż, bo chcę opowiedzieć coś o sobie. Chcę przekazać w dźwiękach, słowach i obrazach, kim jest pani L. Kim jest Lanberry. A że to muzyka jest nośnikiem tego, co noszę w sobie, to z tych piosenek wyłania się postać, którą można sobie samemu poskładać" - opowiada Małgorzata Uściłowska, bo to ona kryje się pod pseudonimem Lanberry.

Przy "Co gryzie panią L.?" 33-letniej wokalistce pomagali cenieni twórcy i producenci, w tym m.in. Bartosz Dziedzic ("Mirabelki", "Kamikadze"; znany ze współpracy m.in. z Arturem Rojkiem, Moniką Brodką i Dawidem Podsiadłą), Dry Skull, Mikołaj Trybulec i Mimi Wydrzyńska z Linii Nocnej ("Pustosłów"), Maciej Wasio, Paweł Krawczyk (gitarzysta Hey), Olaf Deriglasoff oraz duet Patryk Kumór i Dominic Buczkowski ("Tracę").

Z tą ostatnią dwójką Lanberry napisała przeboje dla m.in. Viki Gabor ("Superhero") i Roksany Węgiel ("Anyone I Want to Be"), które dały Polsce wygraną w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2019 i 2018.

Współpraca z Kumórem i Buczkowskim dała wokalistce nominacje do tegorocznych Fryderyków w kategoriach autor roku i kompozytor roku. Rok wcześniej zdobyła w sumie cztery nominacje do Fryderyków: album roku pop ("miXtura"), utwór roku ("Nie ma mnie"), kompozytor roku i najlepsza oprawa graficzna albumu ("miXtura").



Przed premierą "Co gryzie panią L.?" poznaliśmy trzy single "Zew", "Tracę" i "Plan awaryjny". Ten ostatni w koncercie Premier na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu otrzymał główną nagrodę.

Muzycznie Lanberry puszcza oko do klimatów lat 80. i 90., łącząc piosenki rozgrzewające parkiet z melancholijnymi balladami. Osobistego wymiaru płyty doświadczymy nie tylko w melodiach i tekstach, ale też we współtworzonych przez wokalistkę kolażach w książeczce dołączonej do wydawnictwa.

Oto szczegóły trzeciej płyty Lanberry:



1. "Plan awaryjny"

2. "Tylko tańczę"

3. "Kamikadze"

4. "Tracę"

5. "Nocny sport"

6. "Usłysz mnie"

7. "Mirabelki"

8. "Pustosłów"

9. "A jeśli jutra nie będzie"

10. "Zew"

11. "Zimowy sen".

Lanberry na gali Fryderyki 2019