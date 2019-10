Lanberry: Dotarłam do punktu bez odwrotu. Zobacz teledysk "Zew"

Do sieci trafił teledysk "Zew", którym Lanberry otwiera nowy rozdział w swojej muzycznej karierze.

Pod pseudonimem Lanberry kryje się Małgorzata Uściłowska, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów.



Debiutancki album o tytule "Lanberry" (2016) przyniósł przeboje "Podpalimy świat", "Każdy moment" i "Zagadka".

Ponad 17 mln odsłon zdobył singel "Gotowi na wszystko" nagrany z zespołem Feel. Utwór promował film "Gotowi na wszystko. Exterminator".

W listopadzie 2018 r. do sklepów trafiła druga płyta "miXtura" z singlami "Nieznajomy" i "Nie ma mnie".

Teraz wokalistka prezentuje nowy utwór "Zew", zapowiadany jako "najbardziej bezkompromisowy" z całej jej dotychczasowej dyskografii.



"Zauważyłam, ze czegoś mi brakuje zarówno w twórczości, jak i w życiu, ogólnie. Dotarłam do punktu bez odwrotu, czułam, że coś mnie uwiera, a bardzo chcę pokazać światu w pełni kim jestem. Zaczęłam bardzo intensywnie pracować nad sobą i odkryłam rzeczy, których o sobie nie wiedziałam. Odkryłam na nowo swoją kobiecość, swój wewnętrzny instynkt. Dzikość i stanowczość. Swój zew. To wołanie do powrotu. Do powrotu do siebie - zadbania o siebie i swoje granice. Czym dla mnie jest Z E W ? to podążanie swoją drogą, posiadanie swojego wewnętrznego kompasu, brak zgody na naruszanie wyznaczonych przeze mnie granic" - mówi Lanberry.

Utwór "Zew" powstał we współpracy z producentem Oscarem Bellem w Tilyeard Studios w Londynie.