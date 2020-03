Lanberry chce wygrać z lękiem. Zobacz teledysk "Tracę" [TEKST]

"Śpiewam o odwadze i wygranej z lękiem" - mówi o swoim najnowszym singlu wokalistka o pseudonimie Lanberry.

Lanberry prezentuje nowy teledysk /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN / East News

Małgorzata Uściłowska - bo tak naprawdę nazywa się Lanberry - jest współautorką utworów "Superhero" Viki Gabor ( sprawdź! ) i "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel ( posłuchaj! ) , które zapewniły Polsce zwycięstwo na Eurowizji Junior.

Piosenka "Tracę" to kolejna, po utworze "Zew", odsłona nadchodzącej płyty Lanberry.

Singel jest opowieścią o tym, jak łatwo wpuszczamy do swojego życia osoby, które nie zasługują na nasz cenny czas, uwagę i energię.

Obecność takich osób wprowadza zamęt i powoduje, że tracimy to, co w nas najlepsze. Pozwalamy, by nami manipulowano, zapominamy o sobie i własnych granicach. Jednak piosenka "Tracę" nie jest o porażce, ale o zwycięstwie.

"Śpiewam o odwadze i wygranej z lękiem, świadomości, że to my sami odpowiadamy za swoje szczęście. W warstwie muzycznej stawiam na zmiany i ewolucję brzmienia. Pokazuję moją miłość do gitarowych, organicznych brzmień. Dużo przestrzeni dają żywe bębny nagrane przez Dominica Buczkowskiego, z którym w teamie z Patrykiem Kumórem stworzyliśmy ten utwór" - opowiada Lanberry, która ponownie pracowała z osobami odpowiedzialnymi za przeboje Viki Gabor i Roksany Węgiel.

"Tworząc go, szukałam inspiracji u takich producentów jak np. Andrew Watt, który sam jest fantastycznym gitarzystą i współtworzy największe przeboje w Stanach, jak chociażby 'Señorita' Shawna Mendesa i Camili Cabello. Wielokrotnie podkreślam w wywiadach, że od dziecka słuchałam skrajnie różnej muzyki. Byłam tym dziwnym dzieckiem, które z jednej strony słuchało Spice Girls, Backstreet Boys, Britney, wielkich diw, takich jak Whitney czy Mariah, a z drugiej Alanis Morissette, Heya czy solowej Nosowskiej. Ta eklektyczność pozostała we mnie do dzisiaj i sprawiła, że muzyka nie ma dla mnie granic gatunkowych. To dzięki niej mogę teraz odkryć kolejną warstwę siebie i zaprezentować słuchaczom nową odsłonę swojej twórczości. I z niecierpliwością czekam na to, jak zostanie odebrana przez moich fanów" - dodaje wokalistka.

