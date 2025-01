Do dalszego etapu przeszła za to Maria Lamers, jedna z najbardziej kolorowych postaci programu. 60-letnia wokalistka zmierzyła się z piosenką "Jest cudnie" Maryli Rodowicz. Co ciekawe, swoje fotele odwrócili tylko Andrzej Piaseczny i Małgorzata Ostrowska. Niewzruszeni pozostali za to Tatiana Okupnik i Robert Janowski ("Masz grzybka, to korzystaj" - odpowiadał namawiany przez Ostrowską). Uczestniczka ostatecznie na swoją opiekunkę wybrała właśnie Małgorzatę Ostrowską.